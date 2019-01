A Viterbo arriva “Digitalife”

NewTuscia – VITERBO – Teatro Caffeina è parte del ciclo di proiezioni del film evento: la storia di come Internet ha cambiato la vita delle persone

Cinquanta storie proiettate sullo schermo, un docufilm evento che arriva a Viterbo: Teatro Caffeina giovedì 31 gennaio 2019 alle 18.15 ospita la proiezione di Digitalife, la produzione cinematografica targata Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo, diretta dal regista Francesco Raganato con le musiche originali composte da Vittorio Cosma.

Digitalife è una storia contemporanea: la storia di come la rete web, Internet, abbia saputo cambiare la vita a semplici cittadini e vite quotidiane in tutto il paese, piccolo spicchio di un mondo globale sempre più interconnesso. Sullo schermo incontreremo dunque chi grazie alla rete ha trovato un impiego, ha cambiato la casa, anziani alle prese della loro rivoluzione tecnologica 4.0, cittadini che hanno visto la loro vita mutare partendo dall’Italia e arrivando fino in luoghi molto lontani: la Lombardia da cui la storia parte, fino ad altre regioni italiane e , perché no, l’Africa.

Costruito come una grande inchiesta giornalistica sulla nostra contemporaneità, Digitalife è stata realizzata selezionando le storie inserite nel film a partire da segnalazioni e video inviati direttamente dai cittadini. Un film dunque che è già un caso della cinematografia indipendente italiana e che sta attirando l’attenzione di molte emittenti nazionali. Saranno presenti alla proiezione Filippo Rossi, direttore artistico di Caffeina e Marco Giovannelli di VareseNews.

TEATRO CAFFEINA