A scuola di Cittaslow 2019. A Palazzo dei Sette i Giovedì Slow con un fitto programma di approfondimenti

NewTuscia – ORVFIETO – Resilienza, green economy, agrobiologia, agroforestry contro il “mal dell’abbandono”, imprese di comunità e cooperazione, Cittaslow: sviluppo è partecipazione, Europa, opportunità per il presente e per il futuro, cortei storici come memoria storica e religiosa, IT and digital tools, giochi e sport, partecipazione ed inclusione sociale, Orvieto, una città un vino: la memoria, educazione civica, scuola, Erasmus, l’olio: un nostro tesoro da conoscere e valorizzare sono i temi oggetto degli appuntamenti che vanno sotto il titolo A SCUOLA DI CITTASLOW 2019 – PERSONE, IDEE, PROGETTI.

Un programma di approfondimenti, promosso da Cittaslow con il patrocinio de Comune di Orvieto che si svolgono ogni giovedì alle ore 18:00 presso la sede di Cittaslow International al Palazzo dei Sette e si concludono con un aperipeople con prodotti e vini locali.

Il ciclo di 9 appuntamenti ha preso il via lo scorso 24 gennaio con l’incontro-confronto tra i Cortei Storici e religiosi di Orvieto e Echt-Susteren (Olanda) che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dei Sindaci della due città: Jos Hessels e Giuseppe Germani e del Presidenti dell’Associazione Lea Pacini, Silverio Tafuro e del Corteo Storico olandese “Heiligdomsvaart Susteren”, Karel Fiddelers. Un proficuo scambio di esperienze finalizzato alla promozione e allo sviluppo integrato nelle due città sedi di cortei storici, culminato nel reciproco patto di amicizia e nell’invito rivolto all’Associazione “Lea Pacini” a partecipare nel 2020 con una rappresentanza del corteo storico di Orvieto alla importante la processione del Santuario (Heiligdomsvaart), una celebrazione antica di oltre 500 anni che si rinnova ogni sette anni a Susteren. Appuntamento durante il quale, per quattordici giorni, il villaggio olandese accoglie decine di migliaia di visitatori che assistono alla processione delle Relieks e allo spettacolo all’aperto “Storm of the ages”, con oltre 150 attori, eseguito la prima volta nel 1937 in un teatro all’aperto vicino all’antica basilica di Amelberga.

Intanto, per Giovedì 31 Gennaio 2019 è in agenda in anteprima nazionale la presentazione del volume “IMPRESE DI COMUNITÀ. Innovazione istituzionale, partecipazione e sviluppo locale” a cura di Pier Angelo Mori e Jacopo Sforzi (Edizioni Il Mulino, Bologna, 2019). Ovvero, come creare lavoro, favorire coesione e inclusione sociale, migliorare la gestione di beni e servizi di pubblica utilità e contribuire a chiudere il gap tra il rinnovato interesse per l’impresa di comunità e le ancora limitate conoscenze circa le sue potenzialità. Un libro che vuole mettere a disposizione dei cittadini, policy maker e ricercatori desiderosi di approfondire questo tema alcune nozioni e informazioni di base che li possano aiutare a capire ed eventualmente agire. Introducono: Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale Cittaslow International, Barbara Paron, Coordinatore Cittaslow Italia, Sindaco di Vigarano Mainarda e Presidente della Provincia di Ferrara. Relatori: Jacopo Sforzi, curatore e autore – Euricse e Andrea Bernardoni, autore – Legacoop.

ESSERE CONTADINO GREEN. Agrobiologia applicata sul campo e Agroforestry: le buone pratiche agricole per la salute dell’uomo e del pianeta è invece il titolo dell’incontro di Giovedì 7 Febbraio a cui parteciperanno: Stefano Fogacci, Slow Food, Azienda Agricola Tizzano (Zocca,Modena), “uomo di terra”, co-inventore del Festival del Letame e salvatore della Vacca Razza Bianca Modenese, su: Il Ritorno in campagna, Appennino resiliente si può, SLOW CHESTNUT: per una nuova castanicoltura; Claudia Consalvo, Fiduciaria Slow Food Orvieto, Ricercatrice presso CNR-IRET di Porano, Contadina, che parlerà di: Agroforestry in oliveto contro il “mal dell’abbandono” e Francesco Basili, “Azienda Agricola Basili Danilo”, 44 anni di pastorizia e trasformazione “resistente” che tratterà delle “buone pratiche agricole sugli oliveti letamati e pascolati, produttività e bassi input chimici”.

Di SCAMBI SCOLASTICI ALL’ESTERO Come partecipare alle opportunità di scambi educativi, viaggi di istruzione, vacanze di studio nelle Cittaslow si parlerà poi nell’incontro di Giovedì 14 Febbraio promosso in collaborazione con A.Ge /associazione genitori di Orvieto. Vi partecipano: Monia Pieroni, Presidente Ag.E Orvieto, Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale Cittaslow, Dirigenti scolastici, insegnanti, genitori.

Mentre l’argomento che sarà trattato Giovedì 21 Febbraio è EUROPA COME (GRANDE) OPPORTUNITA’. Come migliorare le performance degli attori locali pubblici e privati rispetto alla progettazione europea. L’incontro è organizzato in collaborazione con Università degli Studi di Perugia / “Master in Progettazione e accesso ai fondi europei per la cultura, la creatività e il multimediale” e prevede gli interventi di: Prof. Fabio Raspadori, Dipartimento Scienze Politiche Università di Perugia – Diritto dell’Unione europea; Dott.ssa Diletta Paoletti, Assegnista di ricerca Università di Perugia ed esperta di finanziamenti europei e Dott. Giovanni Bursi, Referente Fund Raising di Cittaslow International.

Il tema dell’appuntamento di Giovedì 28 Febbraio è ORVIETO DA BERE

tremila anni di vocazione vitivinicola. Le Doc, i vitigni, le esperienze, la tradizione, il nuovo che c’è con la collaborazione di FISAR Orvieto e Cantine dell’Orvietano. Partecipano: Amilcare Frellicca, Delegato FISAR Orvieto e Ennio Catamuro, FISAR Orvieto.

L’argomento scelto per l’incontro di Giovedì 7 Marzo organizzato in collaborazione con il Panathlon Club Orvieto è “DAL FISCHIO D’INIZIO AD UNA NOTTE DI EMOZIONI” Orvieto Giochi Senza Frontiere 1965-1967-1980, filmati e immagini. Intervengono: Rita Custodi, Presidente del Panathlon Club, Alessandro Trapassi, Davide Pompei, (Liliana) Maria Teresa Moretti, Valentina Dalmonte, Gian Paolo Carusi, Gianluca Polegri ed i partecipanti delle diverse edizioni dei giochi.

Giovedì 14 Marzo è la volta de I GRANDI INTERPRETI DELL’OLIO Un tesoro da conoscere e valorizzare, sessione di conoscenza di diversi progetti olivicoli e degustazione guidata di oli d’oliva di qualità assoluta. Intervengono: Eugenio Ranchino – Orvieto, Marco Viola – Sant’Eraclio, Foligno, Giorgio Franci, Montenero d’Orcia.