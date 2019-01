Riapertura Civitavecchia-Capranica-Orte: incontro alla Camera con il capogruppo M5s De Lorenzis

NewTuscia – ROMA – Interessante riunione presso la camera dei deputati, con il capogruppo M5S On. De Lorenzis e altri deputati 5stelle, richiesta dalla coordinatrice della Alleanza mobilita’ dolce, Sen Anna Donati.

Anna Donati con part icolare capacita’ dialettica ha presentato l’alleanza illustrando le attivita’ messe in cantiere con la primavera della mobilita’. In particolare rispetto le due leggi una sulle ferrovie turistiche e l’altra sulla mobilita’ ciclistica.

L’attivita’ del nostro comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia-Orte e’ stata altres’ illustrata dalla Sen. Donati, alla quale va il mio personale ringraziamento. All’on De Lorenzis sono stati consegnati i documenti riguardanti la ferrovia Civitavecchia Capranica Sutri Orte.

In questi sono spiegati i motivi per cui e’ da tempo richiesta la riapertura. Ferrovia, ha continuato la Sen Donati, che nella prima fase va riaperta al servizio turistico, e quindi per le sue potenzialità idonea al servizio merci e viaggiatori. L’on Diego De Lorenzis ha compreso bene l’importanza della ferrovia per lo sviluppo del territorio e si e’ detto disponibile affinche’ questa ferrovia cosi’ come per le altre dell’elenco della legge 128/2017, si proceda alle iniziative idonee alla concretizzazione della legge. Mancano ancora i decreti attuativi.

Dei quattro decreti previsti uno e’ stato fatto dal ministero dei trasporti del precedente governo. Un altro e’ pronto per essere emesso. Gli altri due sono ancora da perfezionare poiche’ sono interministeriali. Come comitato ritengo si possa essere soddisfatti dell’esito dell’incontro, che ulteriormente e decisamente fugato le voci che presentavano l’on De Lorenzis come contrario alla riapertura della ferrovia. Infatti ha apertamente dichiarato la sua posizione favorevole alla ferrovia.segueHo chiesto ai presenti e all’on De Lorenzis di partecipare al convegno che stiamo organizzando con il Comune di Gallese per il 29 aprile presso il museo Scacchi di Gallese segueL’on De Lorenzis ha accettato di buon grado l’invito e ha assicurato un suo intervento segueAlle 16 abbiamo partecipato alla audizione della commissione dei trasporti richiesta dall’on Minnucci alla quale hanno partecipato rappresentanti di RFI . La riunione aveva all’ordine del giorno il raddoppio della linea FL3 da Cesano a Bracciano. RFI ha illustrato il progetto che e’ stato suddiviso in due parti. La prima parte fino a Vigna di Valle entro il 2019 vedra’ l’avvio dei lavori.

Per la seconda parte si sta preparando la progettazione preliminare. Quando tutti i lavori saranno finiti con il completamento del raddoppio sara’ possibile immettere treni ogni 15 minuti. Importanti gli interventi dell’ on Minnucci, del rappresentante del comitato dei pendolari di Bracciano e del rappresentante dell’osservatorio regionale trasporti Andrea Ricci. In particolare Ricci ha richiesto la massima partecipazione dei pendolari e dei comitati rappresentativi rispetto le scelte necessarie specie durante i lavori in linea. Ha poi richiesto il prolungamento delle corse dei treni fino a Capranica e a Madonna del Piano, stazione inglobata all’interno della citta’ di Capranica.