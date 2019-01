“Pendolari del crimine” sotto scacco per la Polfer di Orte: il grazie del Comune

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Abbiamo ricevuto e volentieri pubblichiamo il Comunicato pervenutoci dal Comune di Orte per le brillanti operazioni messe in campo nei giorni scorsi dagli uomini del Posto di Polizia Ferroviaria di Orte. Operazione antidroga con risvolti internazionali, sicurezza dei cittadini viaggiatori, il contrasto alla criminalità nei confronti degli anziani nelle loro abitazioni, sicurezza urbana nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria, interventi in emergenza sulle linee ferroviarie, collaborazione con il personale dinstazione e viaggiante delGruppo Ferrovie dello Stato, prevenzione dei reati e dell’illegalita’ in ambito ferroviario e urbano sono i successi conseguiti in questi giorni; l’amministrazione comunale esprime la soddisfazione e il ringraziamento di cittadini e viaggiatori per l’azione preventiva e di contrasto condotta dalla Polfer di Orte.

Ringraziamento e plauso del comune di Orte per la costante presenza della Polizia Ferroviaria di Orte contro i “pendolari del crimine” per la sicurezza dei viaggiatori per operazioni antidroga, anti frode nei confronti di anziani.

Il testo della nota stampa: “Nei giorni scorsi la cronaca locale ha dato ampio spazio alle operazioni della Polizia di Stato ed in particolare del Posto di Polizia Ferroviaria della stazione di Orte, operazioni grazie alle quali è stato possibile assicurare alla Giustizia un gambiano colpito da mandato di arresto europeo e due corrieri della droga, trovati in possesso di circa un chilo di sostanza stupefacente.

I brillanti risultati di questi ultimi giorni si vanno ad aggiungere a tutta una serie di attività e di servizi messi in campo dal personale della Polfer di Orte per garantire la sicurezza della stazione ferroviaria e di tutta la cittadinanza.

E’ noto, purtroppo, come individui senza scrupoli, i cosiddetti “pendolari del crimine”, si servano del treno per raggiungere i centri abitati, derubare cittadini anziani, raggirandoli, effettuare furti in abitazione e su auto in sosta e poi dopo qualche ora prendere di nuovo il treno e sparire.

E’ grazie alla costante attività di controllo, attuata quotidianamente dal personale della Polfer, che centinaia di persone vengono controllate nello scalo cittadino, servizi finalizzati al contrasto, ma soprattutto alla prevenzione dei reati.

Nell’anno appena trascorso, 16.122 persone sono state identificate, sia in stazione che a bordo treno e 57 sono state quelle deferite all’Autorità Giudiziaria, tra arrestati e denunciati, 60 le persone rintracciate colpite da mandato e 11 i minori rintracciati ed affidati.

Dati significativi che mostrano in cifre il lavoro svolto con abnegazione dalla Polizia Ferroviaria di Orte, alla quale va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale, a riprova della stretta collaborazione tra le istituzioni, impegnate sinergicamente nella tutela e nella salvaguardia della sicurezza e della legalità.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ORTE”