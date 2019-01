Malavita a Viterbo, Erbetti (M5s): “Sindaco, una grande manifestazione per dire no alla mafia”

NewTuscia – VITERBO – Signor Sindaco, la nostra città a causa dei gravi episodi di cronaca degli ultimi giorni, ha dovuto fare i conti con il fatto che la malavita organizzata non è una realtà lontana da noi.

Questa non è una sterile notizia che si apprende dalla tv e che non ci riguarda, ed ogni giorno che passa scopriamo che i tentacoli di questa organizzazione raggiungono e mietono vittime in ogni ambito lavorativo, politico e sociale.

È qui in mezzo a noi, silenziosa, quasi invisibile, però purtroppo, esiste.

Colpisce, o può colpire, noi, i nostri familiari, gli amici, i vicini di casa.

Sindaco Arena, le scrivo queste poche righe affinché si faccia promotore di una grande manifestazione, che coinvolga tutte le istituzioni: le forze dell’ordine; le scuole di ogni ordine e grado; i sindacati; i partiti politici d’ogni colore e schieramento e i cittadini.

Scendiamo in piazza a manifestare per la legalità e per dire che Viterbo non ci sta, che Viterbo dice no a qualsiasi tipo di associazione malavitosa.

Signor Sindaco, gridiamolo a gran voce, facciamoci sentire, facciamo sentire che noi diciamo NO all’illegalità, di qualsiasi tipo.

La nostra città non può e non deve essere accostata alla parola malavita.

La esorto a non lasciare inascoltate le mie parole, diamo un segnale forte e chiaro: organizziamo una fiaccolata per le vie del centro perché VITERBO DICE NO ALLA MAFIA.

Massimo Erbetti

Consigliere comunale M5S