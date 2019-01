Lugnano in Teverina, al via la stagione musicale

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Saranno Massimo Paris e Bohyun Lim, con “Viaggio da Bach ai primi del ‘900”, i protagonisti del terzo appuntamento con la stagione musicale al teatro Spazio Fabbrica di Lugnano in Teverina, la rassegna organizzata dalle associazioni Il Lentisco e Athanor Eventi con il patrocinio del Comune. Il concerto di musica classica si svolgerà domenica alle 17 e 30 con la viola e il violino di Paris (Viola e Violino) e il pianoforte della coreana Bohyun Lim. Il concerto sarà preceduto sabato, a Palazzo Pennone, dalla proiezione del docufilm “Domani”, un viaggio tra ambiente e società a cura di Alessandra Traditi con organizzazione dell’Unitre di Lugnano.

Massimo Paris ha un’attività artistica con più di 5mila concerti nelle principali sale, da New York, Lincoln Center e Carnegie Hall, Berlino Filarmonica, Scala di Milano, Concertgebouw Amsterdam Vienna Musikverein, Sidney Opera House, Suntory Hall Tokyo. Dal 1977 viola solista de ”I Musici“ e dal 1973 de “I Virtuosi” di Roma di Renato Fasano, è dal 1994 membro fondatore del quartetto d’archi “Stradivari”

“Professore Titolare di viola” presso il Conservatorio di musica di Santa Cecilia, ha ricoperto anche la prestigiosa cattedra di perfezionamento in viola dell’ Accademia di Santa Cecilia.

Bohyun Lim, ha svolto la sua formazione musicale a Seoul e ha vinto numerosi premi in concorsi coreani. Successivamente si è trasferita in Europa ed ha seguito masterclass in Germania e Italia. Si è brillantemente laureata in Pianoforte e Musica da camera alla Musikhochschule di Colonia e successivamente anche al corso di perfezionamento di musica da camera presso l’Accademia di Santa Cecilia a Roma. E’invitata come concertista a Villa Lais, Auditorium Jose Recuerda, Sala Italia, Brahms Festival(Aachen), Tage der Klaviermusik(Duesseldorf), Malaga Festival Internazionale di Musica da Camera. Ha lavorato come pianista a Sejong University(Seoul) e ‘Musica e Nutura’, ‘Uto Ughi per Roma’,OCM Festival(teatro Bibiena),Fiampse Festival,World University Choral Festival.