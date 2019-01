La riforma della legge quadro sulla Polizia locale

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Per l’Associazione dei Comuni Italiani Anci, il presidente Antonio de Caro sollecita una riforma della Legge Quadro sulla Polizia Locale, per “rafforzare il simbolo di sicurezza territoriale”.

In questi giorni si sono celebrati in tutti i Comuni italiani i festeggiamenti del santo protettore delle Polizie municipali, San Sebastiano ma rtire. Le Polizie locali rappresentano uno straordinario presidio di qualità e prossimità ai cittadini dal Nord al Sud del nostro Paese, nei piccoli e grandi Comuni, da tutelare e valorizzare. Nella consapevolezza dell’importanza del lavoro di ogni operatore, l’Anci è impegnata nell’interlocuzione con il Governo e il Parlamento per individuare strumenti normativi e contrattuali adeguati ai loro compiti che richiedono sempre maggiori competenze e professionalità.

Il Rapporto nazionale sull’attività delle Polizie Municipali realizzato annualmente da Anci mostra uno spaccato significativo di questo impegno sul territorio: 35.900 controlli coordinati del territorio, oltre 39mila le attività di ordine pubblico, oltre 103mila le attività di identificazione e denunce per violazione delle norme sull’immigrazione. Più di 23mila gli accertamenti in tema di urbanistica e di edilizia, oltre 147mila gli accertamenti in tema ambientale e oltre 290 mila quelli in tema di commercio. L’attività di polizia stradale, inoltre, mostra che nel 2017 sono state 2307 denunce per fuga o omissione di soccorso e 3280 per guida senza patente.

In questi ultimi anni, anche grazie al costante lavoro di dialogo di Anci con Governo e Parlamento, sono stati fatti certamente dei passi in avanti nella direzione del riconoscimento dell’importanza delle attività svolte dalle Polizie locali nelle politiche di sicurezza urbana. Sotto il profilo normativo, penso alla legge 48/2017 che nel definire la cornice di riferimento della sicurezza urbana ed integrata ha previsto lo sblocco del turn over e ha visto quale primo decreto attuativo quello sul ripristino dell’istituto dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza che ha sanato una disuguaglianza esistente con le Forze di Polizia. La recente legge 132/2018 poi ha riconosciuto possibilità di accesso al CED Interforze, che necessitano ora di un decreto attuativo sul quale ci auguriamo si avvii presto il confronto con il Ministero dell’Interno e previsto possibilità di assunzioni a tempo indeterminato fondamentali considerate le forti carenze di organico delle Polizie municipali italiane. Inoltre, sotto il profilo contrattuale il nuovo contratto collettivo nazionale del 21 maggio 2018 ha giustamente istituito la sezione dedicata alla Polizia locale.

“In questa giornata – ha detto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, partecipando alla celebrazione di San Sebastiano a Bari – il mio pensiero va a tutti gli operatori della Polizia locale, donne e uomini, feriti o aggrediti durante il lavoro. A quegli agenti che, anche in caso di estremo pericolo, sono ligi al proprio dovere. Gli oltre sessantamila agenti impegnati quotidianamente nelle città e nei piccoli centri del nostro Paese. Svolgono un lavoro di prossimità, di attenzione, di sacrifici, di amore innanzitutto per le proprie comunità. Rappresentano il primo simbolo di sicurezza che i cittadini percepiscono, l’autorità più vicina alla loro dimensione territoriale: che si tratti della gestione della viabilità o di presidio dei luoghi pubblici.

Se è vero, come dice il presidente Mattarella, che i sindaci sono il terminale più esposto della Repubblica, gli agenti della Polizia locale sono i primi terminali sul territorio. Continueremo a sollecitare il Governo e il ministero dell’Interno per raggiungere ulteriori obiettivi, a partire dalla riforma della legge quadro sull’ordinamento della Polizia locale che risale ormai a trentatré anni fa, una riforma urgente a fronte della varietà e della complessità del lavoro oggi svolto dalle Polizie locali”.