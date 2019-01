La poesia di Sandro Penna arriva a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Arriva al Teatro Caffeina una piccola grande rivelazione della drammaturgia contemporanea: sabato 2 febbraio alle ore 21 c’è “Concerto per Sandro Penna”, interpretato e co-sceneggiato da Pino Strabioli, noto regista, attore e conduttore televisivo, ogni domenica in onda sulle reti Rai. In compagnia di Alberto Melone e Riccardo Pieretti, con le musiche originali eseguite alla fisarmonica da Marcello Fiorini, sale sul palco di via Cavour uno dei più profondi poeti italiani dell’età contemporanea.

Animo delicato e discreto, Sandro Penna è una delle figure più rappresentative della poetica italiana del secolo passato: in anni in cui la cifra stilistica era quella del linguaggio ermetico ed elitario, Penna sceglie invece un registro comprensibile, colloquiale e semplice, aderente al reale. Le sue opere vennero particolarmente apprezzate da Pier Paolo Pasolini, che ne fu ardente sostenitore e amico. Ispirandosi alla pubblicazione “Autobiografia al magnetofono”, a cura di Elio Pecora, attraverso le meravigliose poesie e altre pagine, Pino Strabioli ripercorre con ironia sottile, leggerezza e disincanto, sfrontatezza e garbo, la vita e l’opera di questo straordinario protagonista del nostro patrimonio letterario.