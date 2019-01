Giovane di Cori tra i laureati italiani più meritevoli del 2018

NewTuscia – CORI – Premiato alla Camera dei Deputati. Per lui borsa di studio Master in “Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy” presso il Centro Studi Comunicare l’Impresa e attestato di professionista accreditato presso la Fondazione Italia – USA.

C’è anche un giovane di Cori (LT) tra I 120 neo-laureati italiani più meritevoli del 2018, distintisi per la propria carriera accademica. È Damiano Corbi, 29 anni, laurea magistrale all’Università “La Sapienza” di Roma in Economia, Finanza e Diritto d’Impresa con 110 e lode e una tesi dal titolo “Il Settore del Mobile Gaming tra Modelli di Business e Strumento di Marketing”, seguita dal Prof. Mario Calabrese e incentrata sull’analisi dei segreti che si celano dietro i modelli di business dei giochi da cellulare e le modalità con cui le aziende utilizzano gli stessi come strumento di marketing per promuovere il loro brand. Le congratulazioni sono giunte anche dall’Amministrazione comunale tramite il Sindaco Mauro De Lillis – “Esempio di intelligenza, tenacia, dedizione e professionalità quello di Damiano, che rende orgogliosi non solo la famiglia e gli amici, ma anche l’intera comunità”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, nel pomeriggio di lunedì 28 gennaio. I vertici della Fondazione Italia-Usa hanno consegnato ai vincitori una pergamena di merito, un Attestato di “Professionista Accreditato” e la possibilità di partecipare gratuitamente con una borsa di studio al prestigioso Master in “Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy” presso il Centro Studi Comunicare l’Impresa. Un’occasione questa che consentirà a Damiano di sviluppare un Project Work per SKY TG24 o per l’Agenzia ICE (Istituto nazionale Commercio Estero) nell’elaborazione di un Piano di Marketing. Inoltre Damiano sarà registrato in un elenco di giovani qualificati consultabile su richiesta e segnalato a tutte le aziende coinvolte nella iniziative culturali ed istituzionali della Fondazione Italia-Usa.

Il Master è presieduto dalla Prof.ssa Stefania Giannini, già Ministro dell’Istruzione, ed attuale Vicedirettore Generale dell’Unesco e vi aderiscono il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo. Il Master usufruisce della collaborazione di docenti internazionali ed università estere, tra cui la Venice International University presieduta dall’ambasciatore Umberto Vattani, presidente del Comitato d’Onore del Master, che ha selezionato i migliori insieme ad Almalaurea, del quale hanno fatto parte giornalisti, politici, docenti, giuristi e imprenditori: Renato Balduzzi, Luigi Berlinguer, Antonio Campo Dall’Orto, Giovanni Castellaneta, Barbara Contini, Alain Elkann, Massimo Ferragamo, Giampiero Gramaglia, Emilio Iodice, Catia Polidori, Alessandra Rizzo, Cesare Romiti e Michele Scannavini.