Convocati e dichiarazioni mister Calabro alla vigilia della gara contro la Ternana

NewTuscia – VITERBO – Le dichiarazioni di mister Calabro alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la Ternana:

“La vittoria di Bisceglie è servita per la classifica, come a tutto l’ambiente. La squadra voleva vincere e aveva bisogno di autostima, poiché veniva da un momento particolare. Subito dopo il triplice fischio della gara giocata in Puglia, ci siamo concentrati sulla sfida di Coppa Italia contro la Ternana. Avremo di fronte un avversario veramente difficile e che a mio avviso ha l’organico più importante di tutti e tre i gironi del campionato di Serie C. La Coppa Italia è sicuramente un nostro obiettivo, ma per noi tutte le gare sono importanti. So bene quanto quella di domani sia una partita sentita per i tifosi gialloblu, per questo noi andremo in campo dando il massimo per regalare a tutti i sostenitori una grande soddisfazione”

Elenco dei convocati: Artioli Filippo, Atanasov Zhivko, Baldassin Luca, Bismark Ngissah, Cenciarelli Diego, Damiani Samuele, Demba Thiam, De Giorgi Francesco, De Vito Andrea, Forte Francesco, Mignanelli Daniele, Milillo Alessio, Molinaro Salvatore, Pacilli Mario, Palermo Simone, Polidori Alessandro, Rinaldi Michele, Saraniti Andrea, Schaeper Maurizio, Sini Simone, Svidercoschi Sebastiano, Tsonev Radoslav, Vandeputte Jari, Zerbin Alessio

