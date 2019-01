Cattedrale di Civita Castellana. Festa della Presentazione del Signore

Festa della Presentazione del Signore

XXII Giornata mondiale della Vita consacrata

Sabato 2 Febbraio 2019

Ore 17:30

CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Presieduta da S. E. Mons. Romano Rossi

Vescovo della Diocesi di Civita Castellana

A seguire

Concerto delle Corali Polifoniche:

“Mons. Giuseppe Bellamaria” di Civita Castellana

Dir: Laura Ammannato

Soprano: Mariella Spadavecchia

“G. Carissimi” di Santa Maria delle Mole

Dir: Massimiliano Stival

Organista: Enrico Mazzoni

Ingresso libero

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Coro Polifonico ‘G. Carissimi” nasce a S. Maria delle Mole come gruppo per l’animazione Liturgica già nel 1995, ma soltanto nel 2001 si costituisce definitivamente come Coro Polifonico iniziando a studiare un repertorio d’autore per coro a 4 voci miste. Il suo intento è quello di diffondere la cultura musicale corale e sviluppare l’amore per la buona musica di qualsiasi genere, stile e periodo storico, interpretando un repertorio di livello in modo “artistico e mai tecnicistico”.

A Natale 2006 ha partecipato alle manifestazioni di Natale in Vaticano organizzate dal Coro Interuniversitario presso la Basilica di S. Pietro alla presenza del Papa, nel Dicembre 2007 istituisce la prima rassegna corale in Santa Maria delle Mole “Boville in Coro ed Oltre” ove hanno partecipato per la prima volta ben otto Cori polifonici a livello Regionale per poi proseguire negli anni sotto il nome di Rassegna Corale “G. Carissimi” giunta ormai alla VIII edizione. Nell’Ottobre 2008 ha tenuto un Concerto presso il “Teatro S. Pietro” in Roma, a Maggio 2010 ha partecipato come Coro Polifonico unico alla Prima esecuzione assoluta di due brani per Coro e Orchestra del M° Luigi Nicolini presso la “Basilica di S. Paul” a Roma, a Giugno 2011 partecipa al Concerto organizzato presso il “Castello Aragonese” di Ischia e a Luglio 2011 alla rassegna interreligiosa ACHVA a Marino (Rm) come rappresentate della religione cattolica. Molteplici i concerti tenuti fuori regione come quelli di Sassoferrato, Camerino, Campobasso, Isernia, Montevergine, Ischia, Caserta, Dobbiaco, San Candido… tanto per citare i più rappresentativi. Molti anche i Concerti di notevole livello tenutesi per la stagione Concertistica G. Carissimi nelle splendide Basiliche Romane di “S. Anselmo all’Aventino”, “S.ta Prassede”, “S. Marco al Campidoglio”, “S. Andrea della Valle”, “Basilica del Pantheon”, “Chiesa di S. Silvestro”, “Palazzo Braschi”, “Villa Panphili” e “Villa d’Este” riscuotendo sempre consensi più che positivi. Molte ormai sono le associazioni Onlus con le quali collabora a scopo umanitario con concerti di beneficienza e raccolta fondi per opere di bene, tra queste: AIDO, Telethon, AIMO, Opera Don Guanella, etc. Nel suo repertorio sono presenti brani di musica sacra e profana di ogni epoca e stile . Composto da circa 40 elementi divisi nelle classiche 4 sezioni del Coro a voci miste, è da sempre diretto dal M° Massimiliano Stival ed è accompagnato dal M° Enrico Mazzoni.

Il coro polifonico “Mons. Giuseppe Bellamaria” nasce a Civita Castellana nel 1985 intitolato alla Chiesa Cattedrale “S. M. Maggiore” che era ed è ancora oggi la sede della sua attività. Fondato e diretto da Mons. Giuseppe Bellamaria fino al 2007, anno della sua scomparsa, il coro porta oggi il nome del suo fondatore quale segno di inesauribile gratitudine e stima. Dal mese di Dicembre 2007 il Coro è guidato dal M° Laura Ammannato, spesso affiancata dall’ organista M° Enrico Mazzoni. Composto da circa 25 elementi, ha un repertorio basato sulla musica polifonica rinascimentale, barocca, classica e moderna (Palestrina, Arcadelt, Durante, Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, Haendel, Perosi, Tartini, Kodaly, Molfino, Betta) e sul canto gregoriano.

Compito del Coro è soprattutto l’animazione di tutte le solennità liturgiche che si celebrano nella Cattedrale di Civita Castellana. A chiusura delle festività natalizie, il coro organizza da anni, una rassegna di canto corale alla quale partecipano gruppi corali provenienti dalla Diocesi e da tutta la provincia. Impegno annuale anche il concerto “Ricordando don Giuseppe” molto sentito dai coristi per rendere omaggio all’amato parroco fondatore. Tra le celebrazioni più solenni animate dalla corale si ricordano quella del 1 Maggio 1988 in occasione della visita del Santo Padre Giovanni Paolo II a Civita Castellana; le Sante messe del 22 Dicembre 1991 e del 22 Dicembre 2002, in diretta televisiva su RAIUNO. Nel corso degli anni ha eseguito concerti e partecipato a rassegne corali nell’ambito della provincia di Viterbo, di Roma e oltre. Particolarmente significativa la partecipazione del coro all’esecuzione della Passione secondo Matteo di Bach diretta a Viterbo dal M° Fabrizio Bastianini nel 2012 e a quella delle musiche del compositore trevano Tiberio Natalucci che hanno impegnato il coro in tre concerti diretti dal M° Mauro Presazzi nelle Cattedrali di Trevi, Tivoli e Civita Castellana (2017).