Casapound, una manifestazione a Tuscania contro la concessione della sede all’Anpi

NewTuscia – TUSCANIA – “Questa domenica dalle 18.00, presso la nostra sede di Tuscania, effettueremo un sit-in contro la concessione della sede ANPI all’interno dell’adiacente scuola elementare del paese.

Reputiamo gravissimo il fatto che una Giunta comunale, peraltro di centrodestra, possa concedere gli spazi di una scuola primaria, permanentemente e gratuitamente, ad un’associazione che fa politica, della peggior specie tra l’altro, la quale si autoproclama ogni giorno entità morale sopraordinata tanto da decidere da sola chi può o non può far parte del dibattito pubblico.

Questa immotivata decisione ha indignato non poco gran parte della cittadinanza. Essendo un nostro comunicato a riguardo caduto nel vuoto e non avendo ricevuto risposta da parte dell’amministrazione locale siamo pronti a scendere in piazza, a cominciare da domenica, finché questo scempio non sia risanato.

Chiediamo pertanto al sindaco ed alla Giunta di mandar via l’Anpi dalla scuola e di restituire quegli spazi, come normale che sia, ai bimbi che la frequentano ogni giorno, lasciandoli liberi, in questa maniera, di poter pensare con la loro testa, senza il rischio di essere assoggettati ad una propaganda politica sin da piccolissimi”.

Casapound Viterbo