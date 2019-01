Unioncamere; Zingaretti: Lazio prima Regione in Italia per tasso di crescita del numero di imprese

NewTuscia – ROMA – “Unioncamere certifica che nel 2018 il Lazio è la prima regione italiana per tasso di crescita del numero delle imprese: +1,57% contro una media nazionale del +0,52%. Il Lazio è prima anche per numero assoluto di imprese in più: ben 10.221 e contribuisce alla crescita del numero delle imprese italiane per il 32,3%.

Un altro elemento molto positivo che emerge dai dati è come la crescita delle imprese riguardi tutte le province del Lazio, che registrano tassi di crescita delle imprese superiori alla media nazionale. Nel dettaglio la crescita del numero delle imprese è stata del +1,02% a Frosinone (489 imprese in più), del +0,81% a Latina (467 imprese in più), del +0,59% a Rieti (89 imprese in più), del +1,81% a Roma (8.916 imprese in più), del +0,69% a Viterbo (260 imprese in più).

Ancora una volta abbiamo raggiunto un risultato importante che attesta la validità delle politiche promosse dalla Regione. Dobbiamo sostenere chi fa impresa perché crea sviluppo, ricchezza e posti di lavoro. La parola d’ordine deve essere investimenti per creare lavoro. Senza annunci mirabolanti, ma con una programmazione seria e lungimirante che anche attraverso i fondi europei possa incoraggiare la nascita e lo sviluppo di attività economiche. Con il lavoro di tutti ce l’abbiamo fatta perché con passione e impegno le cose possono cambiare. La Regione Lazio c’è e vuole continuare ad esserci. Con i fatti e non a parole”.

Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commenta i dati diffusi da Unioncamere sulla natalità e mortalità delle imprese italiane nel 2018.