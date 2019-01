Il punto sulla terza giornata di ritorno del Campionato di Eccellenza

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Male le viterbesi Montalto e Ronciglione entrambe sconfitte in casa, ma ecco il quadro completo.

Allunga in classifica la capolista Valle del Tevere 44 (punti) che passa 3-0 sul terreno dell’Almas Roma (10, da ieri fanalino di coda) e allunga a più cinque in graduatoria, sulle immediata inseguitrice Astrea, che viene fermata sul pari e Team Nuova Florida ora a relegata a sei punti visto la sconfitta subita in casa.

Non va oltre il pari l’Astrea (39) che pareggia tra le mura amiche 2-2 contro il Campus Eur (27), e vede allontanarsi il primato.

Corsaro il Real Monterotondo scalo (34) vittorioso 3-2 sul campo della Team Nuova Florida (38).

Continua la sua marcia anche l’Unipomezia (32) che sbanca 1-0 il Tereno della Eretum Monterotondo (34). Momento magico per gli ospiti che nelle ultime sei giornate a conquistato cinque vittorie e un pari.

Continua il momento negativo per il Montalto (21) sconfitto davanti al pubblico amico 2-1 dal Montespaccato (27).

Bel pari 2-2 tra Sporting Genzano (26) e Villalba Ocras Moca (24).

Anche l’altra Viterbese, il Ronciglione United (16) ko tra le mura amiche, 2-1 contro il Bricofer Casal Barriera (21), e situazione che si fa complicata per i Cimini.

Infine parità 0-0 tra Atletico Vescovio (19) e Civitavecchia (11).

Riposava il Cynthia (17).