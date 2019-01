Presso l’asilo “Bottega dei Talenti” nonni e nipoti intorno ad una gustosa pizza

NewTuscia – VITERBO – Nel pomeriggio del 18 u.s., presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia “Bottega dei Talenti”, si è svolto un laboratorio al suo secondo anno di edizione, tra generazioni diverse, per dare l’opportunità ai bambini ed ai loro nonni di conoscersi in uno spazio libero e ludico, cercando di abbattere almeno per un giorno quella differenza spazio-temporale nella quale viviamo la nostra quotidianità. I Nonni hanno trasmesso ai bambini la conoscenza la consistenza, il profumo, il sapore e il colore degli alimenti per trasformare una materia in modo creativo!

Nonni e bambini accompagnati dalle educatrici, si sono messi all’opera per dare forma ad una pizza fantasia; hanno inizialmente realizzato e decorato un grembiule utilizzando della stoffa da riciclo opportunamente tagliata e cucita per somigliare il più possibile a dei veri cuochi e con tanto di cappello hanno dato vita ad una vera catena di montaggio.

I bambini le bambine e loro nonni hanno scelto, lavato e tagliato gli ingredienti, steso l’impasto con le mani e condito la pizza realizzando case di zucchine e carote, faccine sorridenti, gatti, transformer, sole e tanto altro ancora.

La pizza poi è stata infornata e nell’attesa della cottura abbiamo giocato e riso tanto per concludere abbiamo gustato la magia realizzata tutti insieme. Il tutto condito con ingredienti ancor più speciali che raccontano di segreti e tradizioni da tramandare, rendendo l’esperienza davvero ricca di emozioni: una buona dose di AMORE, un pizzico di ALLEGRIA, condito con tanta TENEREZZA, SORRISI e lasciato cuocere con PAZIENZA. Il risultato è stato un INNO AI SENTIMENTI TRA NONNI E NIPOTI.