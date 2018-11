A Vitorchiano raccolta differenziata sempre più smart con l’app Junker

NewTuscia – VITORCHIANO – Nel Comune di Vitorchiano la raccolta dei rifiuti e la tutela dell’ambiente diventano sempre più smart. Sarà attivata a breve termine l’app mobile Junker. Uno strumento attraverso cui il cittadino sarà guidato e supportato nella raccolta differenziata domestica dei rifiuti. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, l’app va a sostituire il vecchio “Riciclabolario” distribuito nel 2012, in maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.

Junker fa parlare direttamente i prodotti. Come? Riconoscendoli uno per uno grazie al codice a barre (più di 1 milione di prodotti finora censiti). Scansionando tramite la fotocamera del proprio smartphone il codice a barre di un prodotto da gettare, Junker lo riconosce, lo scompone nelle materie prime che lo costituiscono e indica in quali contenitori vanno gettate le varie parti nella propria zona. L’app si può scaricare gratuitamente dai più comuni store online.

L’arrivo di Junker anticipa tutta una serie di novità operative a Vitorchiano dal 1º gennaio 2019. Novità per le quali è in corso una capillare campagna informativa e che permetterano di migliorare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta. Cambiamenti in grado di far fare a Vitorchiano un salto in avanti per una gestione efficace, efficiente e sostenibile dei rifiuti domestici.

Queste le principali introduzioni: avvio della tariffa puntuale, attraverso il suddetto secchio grigio dotato di codice a barre consegnato a domicilio (o da ritirare presso l’eco-sportello) di cui i residenti devono dotarsi entro il mese di gennaio; conferimento di lattine e piccoli oggetti metallici insieme alla plastica il giovedì, contraddistinta dal colore giallo; smaltimento e ritiro al venerdì della sola frazione del vetro, senza lattine, che vanno nella plastica; passaggio al colore blu per i secchi destinati alla raccolta di carta e cartone, in conformità con le convenzioni CONAI, per cui sarà distribuito a domicilio un adesivo da attaccare sopra i vecchi secchi.

Chi aveva già installato l’app Junker sul proprio smartphone prima dell’attivazione da parte del Comune di Vitorchiano, è invitato a procedere prima alla disinstallazione e quindi a un nuovo download dell’app, in modo tale da poterla configurare correttamente.