Test per la stabilità proteica del vino: qual è il più attendibile?

NewTuscia – L’intorbidimento del vino dovuto all’instabilità proteica è un parametro che deve essere sempre controllato prima di procedere all’imbottigliamento

Per limitare il rischio di intorbidimento e avere certezza della stabilità del vino gli enologi utilizzano la bentonite. La bentonite è un’argilla, composta per lo più da montmorillonite, calcio o sodio, che rimuove le proteine presenti nel vino, ma ha come effetto collaterale quello impoverire parzialmente le caratteristiche aromatiche.

Il problema che ne deriva è quello di avere test che permettano di valutare la stabilità proteica dei vini bianchi e rosati, così da poter misurare precisamente la bentonite da utilizzare, senza impiegare dosi in eccesso.

Stabilità proteica del vino e cause dell’intorbidimento

La così detta “casse proteica”, ovvero l’intorbidimento del vino, è dovuta alla denaturazione spontanea e alla successiva aggregazione di proteine come le TPL e le chitinasi.

I fattori che aumentano il rischio di intorbidimento del vino sono tanti e non è ancora oggi semplice individuarli tutti capendo come interagiscono, ma ce ne sono alcuni ben riconosciuti.

Sicuramente tra i principali fattori che causano l’instabilità ci sono la temperatura e le interazioni con i tannini. Il calore è quindi un fattore che deve essere tenuto sotto controllo nelle delicate fasi di trasporto e stoccaggio del vino per non far comparire spiacevoli particelle in sospensione visibili ad occhio nudo.

I tannini presenti nel vino, ma anche quelli rilasciati dal tappo di sughero, svolgono un ruolo rilevante nel formare colloidi e aggregazioni insolubili con le proteine.

Altrettanto importanti sono le variazioni di pH. La carica delle proteine, infatti, e la formazione di legami idrogeno dipendono dal pH del vino e quindi, la variazione di questo parametro ne causa la precipitazione con il visibile intorbidimento.

Da tenere in considerazione è anche l’aggiunta di coadiuvanti e additivi nel vino, in particolare quelli aggiunti nelle fasi finali e prima dell’imbottigliamento.

Esempi di sostanze che possono dare problemi di intorbidimento sono il lisozima e le colle proteiche, ma anche gli agenti utilizzati per la stabilità tartarica come CMC (carbossimetilcellulosa) e acido metatartarico.

Questi in particolare, vengono utilizzati in fase di pre-imbottigliamento ed è molto importante valutare la stabilità proteica in funzione del loro uso.

La stabilità del vino può essere modificata anche da filtrazioni condotte con modalità non ideali, che potrebbero comportare la ritenzione di colloidi protettori.

Esiste un test per determinare la stabilità del vino?

Non esiste un test assoluto per valutare la stabilità proteica del vino, ma in enologia si parla di test orientativi. I risultati di questi test vengono utilizzati ed interpretati dai tecnici al fine di decidere la minima dose utile di bentonite a garantire la stabilità.

Attualmente i più utilizzati sono il test a caldo, il test del tannino a caldo e il test del tannino a freddo (denominato Proteotest).

Il test a caldo è il test storicamente più utilizzato, ma esistono numerose varianti dello stesso che portano a risultati diversi (tempo del bagno caldo, temperatura, tempo di raffreddamento), oltre ad essere un test abbastanza lungo.

Proteotest® un test messo a punto da Enologica Vason permette di valutare la stabilità proteica dei vini in pochi minuti. Si basa sull’elevata reattività dei tannini con le proteine, il quale causa un immediato intorbidimento valutabile con turbidimetro, ma anche ad occhio nudo.

Il vero vantaggio nell’utilizzo del Proteotest® si verifica qualora vengano adoperati coadiuvanti per la stabilità tartarica come la CMC (carbossimetilcellulosa) o l’Acido Metatartarico. Il Proteotest® è infatti in grado di prevedere la possibile instabilità creata da questi prodotti, evitando di incorrere in spiacevoli intorbidimenti a seguito della loro aggiunta.