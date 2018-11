Servi Dei Due Padroni, live acustico allo Spazio Corsaro

NewTuscia – CHIA – I Servi dei Due Padroni nascono a Viterbo nel gennaio 2016 dal desiderio di Elisa e Filippo, rispettivamente cantante e chitarrista dell’attuale formazione, di iniziare un nuovo percorso musicale oltre a quello del proprio ambiente di formazione.

La curiosità di sperimentare uno spazio diverso in cui poter crescere insieme ad altri ragazzi e con questi creare la propria musica sono le ragioni che hanno portato alla genesi della band. Il 15 Settembre di quest’anno è uscito il loro primo Ep, dal titolo omonimo, che stanno promuovendo in giro per il Lazio.

sabato 1 dicembre, ore 21:30

SPAZIO CORSARO

Via Ripetta, 20 – Chia (VT)