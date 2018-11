Eleonora Minella nuova presidente della Proloco di Vignanello

NewTuscia – VIGNANELLO – Dopo le elezioni di Sabato 24 Novembre presso l’Aula Consiliare del Comune di Vignanello per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Turistica Pro Loco fra i soci dell’associazione, Martedì 28 Novembre si è svolto il primo direttivo per l’assegnazione delle cariche e la sottoscrizione del programma che vedrà impegnati gli eletti per i prossimi quattro anni.

Eleonora Minella giovane ventottenne al suo secondo mandato all’interno dell’Associazione, è stata eletta all’unanimità alla carica di Presidente, Marcello Lagrimanti Vice Presidente, Paolo Romoli Tesoriere e Francesca Mariani alla Segreteria.

Inoltre alla carica di consiglieri sono stati eletti: Marzia Annesi, Federico Ceccarelli, Erika Mastrangeli, Federico Fochetti, Roberto Pedretti, Giorgia Piccioni, Alessio Stefani, Maurizio Ziaco e Danilo Bernardini.

Gli intenti programmatici della nuova Pro Loco proseguono sulle basi percorse e sviluppate nel precedente mandato, una continuità progettuale per creare una struttura territoriale aperta e innovativa che sia un servizio di sviluppo per tutte le attività culturali, turistiche ed enogastronomiche locali.

Il nuovo direttivo intende inoltre ringraziare il Presidente uscente Gianluca Ercoli per l’impegno trasmesso e per aver permesso di arrivare ad importanti risultati durante il suo mandato.

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VIGNANELLO