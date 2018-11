Cambia Valentano, riportare lo studio dell’educazione civica nelle scuole

NewTuscia – VALENTANO – Una proposta di legge su iniziativa popolare, per riportare lo studio dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa la proposta dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) accolta con grande entusiasmo dal comune di Valentano, che ha predisposto i moduli necessari presso gli uffici comunali, al fine di permettere ai propri cittadini di esprimere una volontà in tal senso. “Abbiamo bisogno di tornare ai valori di legalità, rispetto degli altri e dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Stefano Bigiotti – che hanno influenzato il testo costituzionale circa 60 anni or sono. NewTuscia – VALENTANO – Una proposta di legge su iniziativa popolare, per riportare lo studio dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Questa la proposta dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) accolta con grande entusiasmo dal comune di Valentano, che ha predisposto i moduli necessari presso gli uffici comunali, al fine di permettere ai propri cittadini di esprimere una volontà in tal senso. “Abbiamo bisogno di tornare ai valori di legalità, rispetto degli altri e dell’ambiente – ha dichiarato il sindaco Stefano Bigiotti – che hanno influenzato il testo costituzionale circa 60 anni or sono.

Tornare a studiare l’educazione civica é fondamentale per la formazione delle nuove generazioni, perché é necessaria una maggiore consapevolezza da parte di tutti per poter crescere anche come comunità”. Un’occasione per i cittadini di esprimere una precisa volontà, di far sentire la propria voce, che potrebbe condizionare favorevolmente il futuro del territorio e delle nuove generazioni, che avrebbero cosí l’occasione di approndire lo studio della Costituzione, garante delle nostre libertà e dei principi che condizionano l’intero sistema legislativo.

Cambia Valentano