Aperta la vendita dei biglietti Viterbese-Trapani

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese Castrense comunica che è aperta la vendita dei tagliandi per la gara contro il Trapani Calcio che si disputerà domenica 2 dicembre alle ore 14:30 allo Stadio Enrico Rocchi.

La società comunica, inoltre, che i biglietti “TRIBUNA INTERO”, validi per l’accesso alla tribuna centrale, potranno essere acquistati con uno sconto al prezzo di € 15,00 e

quelli “CURVA INTERO”, validi per l’accesso in Curva Nord, al prezzo di € 5,00.

I tagliandi potranno essere acquistati presso i consueti punti vendita.

Di seguito i prezzi dei titoli di ingresso in ogni settore dello stadio “Enrico Rocchi”:

• TRIBUNA VIP INTERO: euro 30,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA VIP RIDOTTO DONNE: euro 15,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA INTERO: euro 15,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO DONNE: euro 10,00 + diritto di prevendita

• TRIBUNA RIDOTTO UNDER 14: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA INTERO: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO DONNE: euro 5,00 + diritto di prevendita

• CURVA RIDOTTO UNDER 14: euro 3,00 + diritto di prevendita

• CURVA OSPITI INTERO: euro 10,00 + diritto di prevendita

I biglietti per il settore ospiti al prezzo di €. 10,00 oltre il diritto di prevendita, potranno essere acquistati on line sul sito www.go2.it sino alle ore 19:00 del 01 dicembre 2018.

RICORDIAMO INOLTRE CHE IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA PER IL SETTORE OSPITE NON SARA’ APERTA.