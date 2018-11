Acea Ato2, Minnucci – Tidei (PD): “Bravo Alessandri che dialoga con Comuni”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “L’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, Mauro Alessandri, entra nella questione relativa all’adesione all’autorità d’ambito per la gestione del servizio idrico integrato nel Lazio e lo fa con determinazione e buon senso” hanno detto in una nota congiunta i consiglieri regionali PD, Emiliano Minnucci e Marietta Tidei.

“Il 3 dicembre, infatti, non deve essere visto come il giorno giudizio ma, piuttosto, come il giorno per avviare in maniera seria un percorso aperto al dialogo al fine di definire una volta per tutte tutti gli aspetti legati alla gestione del servizio idrico nell’area metropolitana. Anche per tutti quei Comuni che ancora non hanno avallato il passaggio nell’autorità d’ambito.

È fondamentale – hanno concluso i consiglieri regionali – che i sindaci dei comuni interessati, come Ladispoli per esempio, entro il 3 dicembre rispondano con l’adesione o esponendo le loro perplessità al fine di chiarire la loro posizione”.