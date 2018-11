Zingaretti: “Al via il più grande concorso pubblico per infermieri da oltre 10 anni”

NewTuscia – ROMA- E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso pubblico per la copertura di 258 posti da infermiere a tempo indeterminato categoria D che vede come capofila l’A.O. Sant’Andrea di Roma. Il concorso prevede la riserva di 49 posti in favore dei soggetti in possesso dei requisiti all’Art.1 comma 543 della Legge 208/2015.

“Si tratta del più grande concorso pubblico per infermieri pubblicato da oltre 10 anni – ha commentato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti -sono a disposizione 258 posti da infermiere che una volta entrati a regime rappresenteranno una linfa vitale per l’intero sistema sanitario regionale. Stiamo aprendo una nuova stagione di concorsi pubblici che è assolutamente necessaria per superare le criticità del sistema e permetterà l’assunzione di personale secondo i fabbisogni e i budget assunzionali per le strutture del territorio”.