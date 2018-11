Venerdì 30 Novembre Leo Wilber in scena al Milk club di Viterbo

alle ore 20:30 lo start della serata con la classica cena a buffet che ha fatto il giro delle regioni, a seguire alle ore 22:30 stage di salsa e Bachata con il Maestro Boji di Fabbrica Salsera con Sara Filipponi. NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Ritorna Latin ReWind, e alla grande,presso il Milk club di Viterbo con una serata da brividi:alle ore 20:30 lo start della serata con la classica cena a buffet che ha fatto il giro delle regioni, a seguire alle ore 22:30 stage di salsa e Bachata con il Maestro Boji di Fabbrica Salsera con Sara Filipponi.

Dopo lo stage l’atteso ospite internazionale Leo Wilber.

Leo Wilber, cantante e compositore cubano che per anni ha vissuto in Italia, pubblica il suo nuovo album, Welcome To Havana. Come ha recentemente dichiarato in un’intervista, il titolo vuole essere un riferimento alla nuova Havana di questi ultimi anni, che ha subito parecchi cambiamenti socio-culturali e che si è maggiormente aperta al resto del mondo.

Il Dj set della Noche Latina avrà in console il noto Sergio Barreca.

Lo Staff di Latin ReWind è pronto a portare Viterbo per una notte sul tetto del mondo.