Santa Severa: Il Magico Castello di Babbo Natale dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

NewTuscia – SANTA MARINELLA – La magia del Natale arriva al castello di Santa Severa: dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 l’antico maniero sarà trasformato in un emozionante villaggio natalizio che farà vivere agli ospiti un’esperienza fantastica, anche grazie all’installazione di tantissime luci che illumineranno a festa cortili e piazze con scenografie e addobbi natalizi, per accogliere bambini, famiglie e appassionati di mercatini natalizi nel Magico Castello di Babbo Natale.

Il progetto promosso dalla Regione Lazio, è realizzato dalla Seven produzioni con il supporto di Metalux e Polyscenica, con la supervisione organizzativa di LAZIOcrea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, MiBAC e Coopculture.

“Con questa iniziativa, il Castello di Santa Severa amplia la propria offerta, rafforzando ancor più la sua vocazione attrattiva e focalizzandola sulle famiglie e sui più piccoli – dichiara Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio. Le feste saranno quindi un’occasione unica non solo per visitare un originale Villaggio di Babbo Natale a due passi dal mare, ma anche per conoscere questo luogo ricco di storia e fascino, con le sue aree museali, l’innovation lab e uno degli ostelli più belli del mondo”.

“Il Magico Castello di Babbo Natale rappresenta un’ulteriore iniziativa che la Regione Lazio riserva al Castello di Santa Severa e al nostro territorio e sono certo che riscuoterà un grande successo – dichiara Pietro Tidei, Sindaco del Comune di Santa Marinella. A tutte le famiglie che, durante le festività natalizie, visiteranno questa location unica nel suo genere rivolgo l’invito a recarsi anche nella Città di Santa Marinella, con le sue luminarie e le manifestazioni che vanno ad integrarsi perfettamente con il “Magico Castello di Babbo Natale” per vivere tutti insieme un Natale pieno di emozioni!”

Ad accogliere gli ospiti un ricchissimo mercatino di Natale che sarà allestito con le caratteristiche casette di legno dove poter gustare delizie enogastronomiche dei prodotti tipici del territorio avvolti nell’atmosfera natalizia oltre a una attrezzata pista di pattinaggio sul ghiaccio sulla Piazza del Fontanile.

La Casa di Babbo Natale aprirà le sue porte a tutti i bambini che vorranno conoscerlo e sarà la fiaba che diventa realtà poter visitare la Magica Cucina di Babbo Natale, la Fabbrica dei Giocattoli e il Laboratorio dei dolciumi e dei succhi di frutta. I bambini saranno accolti dagli Elfi in un coloratissimo mondo di giocattoli e nastri colorati e potranno spedire all’Ufficio postale degli Elfi le loro le letterine da consegnare a Babbo Natale.

Così, nell’aria che profuma di deliziosi biscotti, Babbo Natale sarà pronto a salutare grandi e piccini e scattare con loro delle foto ricordo di questa magica esperienza.

All’interno di tutto il Villaggio di Natale si potrà passeggiare, accompagnati da sfavillanti giochi di luce, tra le tipiche casette in legno, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali, golosi dolciumi e sfizioso street food preparato con prodotti tipici locali.

Durante i weekend, spazio anche a tanti spettacoli e recital dedicati a famosi supereroi, ai personaggi delle fiabe più amati dai bambini, a cavalieri e principesse oltre a coinvolgenti letture animate.

Durante tutto il periodo natalizio rimarrà aperto anche l’Ostello, offrendo così la possibilità agli ospiti di soggiornare all’interno del Villaggio, vivere in un’atmosfera magica il Natale con la propria famiglia e approfittare del soggiorno anche per visitare i musei del castello, fare un viaggio nel passato nell’antico porto etrusco e nel santuario di Pyrgi, con la realtà virtuale oltre a esplorare le ricostruzioni realizzate con la realtà aumentata.

INFO

www.ilmagicocastellodibabbonatale.it

Orari del Villaggio

dall’8 Dicembre al 20 Dicembre tutti i Venerdì, Sabato e Domenica

dal 21 Dicembre al 6 Gennaio tutti i giorni

Orario di apertura dalle 10.00 alle 20.00

Costo biglietti:

0-6 anni Gratuito

7-12 anni €5

Intero €10