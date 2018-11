Sanità. D’Amato, “Fondo da 1 mln di euro per borse di studio specializzandi”

NewTuscia – ROMA – “Stiamo istituendo un fondo da un milione di euro destinato a borse di studio per i giovani specializzandi nelle specializzazioni maggiormente richieste dagli ospedali e dove abbiamo difficoltà nel reclutamento. Si tratta di uno strumento che riteniamo necessario per contrastare la carenza di personale nelle nostre strutture e proprio per questo i fondi delle borse saranno vincolati alla permanenza dei medici nella nostra Regione per un periodo determinato. Concorderemo ora le modalità con le Università della regione”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia per l’inaugurazione del 26° anno accademico dell’Università Campus Bio-Medico.