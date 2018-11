Il mondo del calcio dilettantistico piange la scomparsa dell’imprenditore Lamberto Visani, presidente dell’ ASD Cesano

NewTuscia – CESANO DI ROMA – A solo tre anni dalla fondazione della nuova società sportiva di Cesano, ci ha lasciato il nostro presidente Lamberto. Un uomo appassionato di calcio, molto attento alla crescita dei giovani e con ambizioni importanti.

«L’ A.S.D. Cesano si unisce al dolore dei familiari di Lamberto in questo triste momento, con un grandissimo abbraccio», è il messaggio di cordoglio della società, «uomo di poche parole, coerente e concreto con i fatti, con uno spiccato senso ironico della vita, con grande passione ed attenzione per il lavoro svolto dalla nostra associazione, in particolare per il settore giovanile».

Lamberto lascia la moglie e i figli Luca, Emanuele e Giulia, le nuore Serene e Flaminia e i nipoti Ginevra, Rebecca, Alessandro, Tommaso e Niccolò. I funerali si sono tenuti il 28.11.2018, nella chiesa di San Sebastiano di Cesano, alla presenza dei familiari e di tutti i tesserati, stretti nell’immenso dolore per la prematura scomparsa.