Duo Sabatini: “Schubert Celebration e Concerto celebrativo per Bonaventura Tecchi

NewTuscia – VITERBO – Al Festival della Città dei Papi “Viterbium in Musica – Omaggio a Viterbo” Seminario di Studi e concerto del Duo “De Musica” con “Schubert Celebration – La Divina musica di Franz Schubert” per il 190° anniversario della morte del grande musicista ed a Bagnoregio Prima

esecuzione mondiale di “Civita” di Daniela Sabatini nel concerto celebrativo dedicato al 50° anniversario della morte del grande scrittore Bonaventura Tecchi

Doppio imperdibile appuntamento musicale a Viterbio e a Bagnoregio con i concerti evento delle sorelle musiciste e Terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista. nell’ambito del loro Festival “Omaggio a Viterbo-La Città dei Papi”.

Giovedì 29 novembre alla Sala Mendel del Convento dei Padri Agostiniani della Ss. Trinità (piazza della Trinità) le sorelle Sabatini e la loro “Accademia De Musica” terranno initerrottamente dalle ore 10,30 fino alle ore 18 “Schubert Celebration” una giornata celebrativa interamente dedicata al grande compositore austriaco nel 190° anniversario della morte con il Seminario di perfezionamento musicale e spirituale “La Divina musica di Franz Schubert” ed il “Concerto Hommage”, entrambi dedicati ai tre più importanti cicli di Lieder, alle ultime composizioni ed alla musica sacra e religiosa schubertiane. Venerdì 30 novembre alle ore 17 a Bagnoregio all’ Auditorium “V. Taborra” (piazza Biondini) si terrà il Concerto celebrativo “Omaggio a Bonaventura Tecchi” dedicato al grande narratore nel 50° anniversario della morte.

Per l’ occasione le sorelle Sabatini nel loro Duo “Ut Unum sint – Strumenti di Pace” eseguiranno in prima mondiale il melologo per voce recitante, violino e pianoforte “Civita”, un’ ampia opera basata sulla serie di racconti “Antica Terra” dello stesso Tecchi espressamente scritta dalla nota pianista e compositrice Daniela Sabatini e che costituisce inoltre il primo lavoro compositivo e musicale in assoluto scritto per Civita di Bagnoregio, realizzato nell’ambito di un grande progetto artistico-musicale-culturale creato dalle sorelle Sabatini e teso a celebrare e diffondere nel mondo Civita di Bagnoregio attraverso il linguaggio universale della musica.