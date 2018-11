Il sottosegretario del Mit Armando Siri (Lega) a Civita Castellana e Viterbo

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il sottosegretario del Mit (Ministero dei Trasporti) Armando Siri (Lega) domani, mercoledì 28 novembre, sarà a Civita Castellana e Viterbo.

Lega Lazio incessante nel lavoro politico che porterà i suoi uomini ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali sia a livello locale che

Dopo il sottosegretario Durigon a Bolsena e il Ministro Centinaio a Tarquinia è la volta di Armando Siri, sottosegretario del Ministero dei Trasporti che domani alle 16,30 sarà a Civita Castellana e alle 18,30 a Viterbo.

Nel dettaglio, il sottosegretario della Lega ha importanti deleghe nell’ambito del dipartimento per le Infrastrutture; oltre ai sistemi informativi e statistici e delle attività svolte dalla direzione generale per lo sviluppo del territorio, da lui passa la programmazione, i progetti internazionali, piani e programmi di sviluppo del territorio e del sistema delle città; sistema delle città e politiche urbane.

Non solo ma anche i programmi di riqualificazione urbana – recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst, contratti di quartiere – nell’ambito del dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale oltre le attività svolte dalla direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo.