Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 28/11/2018

Viterbo

Condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche in serata. Temperature comprese tra +3°C e +9°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, neve sui rilievi oltre i 800 metri; sole prevalente nel corso del pomeriggio. Cieli prevalentemente sereni anche nel corso delle ore serali.

Italia

Giornata all’ insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali ma con nubi irregolari in transito sulle Alpi e in pianura Padana. Maggiori schiarite sulla Liguria e sulle regioni nord-orientali.

Tempo stabile per tutto l’ arco della giornata sulla Toscana, Umbria e Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge possibili ancora tra Marche e Abruzzo e neve sugli Appennini in calo fino a 600 metri. Fenomeni in esaurimento in serata.

Giornata con instabilità meteo al Sud peninsulare e Sicilia, asciutto e locali schiarite in Sardegna. Piogge sparse tra Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia specie al mattino e al pomeriggio, esaurimento dei fenomeni in serata o nottata. Neve sugli Appennini dai 900-1500 metri.

Temperature in sensibile calo su tutta Italia.

