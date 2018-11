Prima di Natale riapre il Ninfeo sotterraneo rinascimentale a cura del Comune di Orte

di Stefano Stefanini (*)

NewTuscia – ORTE – Abbiamo appreso con viva soddisfazione che prossimamente, probabilmente il prossimo 15 dicembre, verrà riaperto al pubblico il Ninfeo ipogeo, che completa ed esalta qualitativamente gli itinerari di Orte sotterranea.

Riaprire il Ninfeo sotterraneo rinascimentale la controversia tra proprietà privata e comune di Orte fu risolta con una soluzione di negoziazione assistita, richiesta dai Giudici di appello.

Un precedente per risolvere rapidamente e in modo collaborativo altre controversie di fruizione dei Beni Culturali. Sulla vicenda della soluzione della controversia sulla fruibilità del Ninfeo sotterraneo rinascimentale di Orte penso sia utile richiamare una nostra proposta dell’8 febbraio 2012, apparsa su newtuscia.it e successivamente sul periodico Il Centro Italia .

Una proposta per la soluzione della controversia sul Ninfeo rinascimentale di Orte sotterranea: un tentativo di conciliazione per recuperare il bene culturale alla fruizione dei turisti e riattivare la collaborazione tra il proprietario e il comune di Orte.

Avevo riferito come, con paziente impegno noi Mediatori per la Conciliazione stavamo convincendo cittadini e avvocati sull’utilità del tentativo di conciliazione per gli indubbi vantaggi di rapidità di soluzione dal deposito della domanda o dalla disposizione del Giudice per la mancanza di vincoli di procedura e formalità, per la riservatezza e la semplificazione in quanto la procedura di mediazione si conclude con un Accordo transattivo tra le parti, con benefici fiscali, basato sulla reciproca convenienza e soddisfazione, in quanto nessuna delle parti perde, ma tutte ottengono benefici in termini di opportunità, di collaborazione di soddisfazione dei reali interessi economici ,e non, in gioco.

Molte procedure conciliative sono approdate ad altrettanti positivi accordi, una volta che le parti e gli avvocati che le assistevano hanno ben compreso i vantaggi operativi, economici e d’immagine di cui avrebbero beneficiato, ed in questo caso la Corte d’Appello di Roma ha inteso opportunamente invogliare le Parti a individuare una soluzione di comune interesse.

Ci domandavamo con l’opinione pubblica e gli amanti del nostro patrimonio culturale se la conciliazione possa giovare ad un caso che reputo sintomatico per il bene oggetto di controversia: un Ninfeo del periodo rinascimentale, incastonato come un gioiello nel sistema di cunicoli e cisterne del periodo etrusco-romano del sottosuolo tufaceo di Orte, nel sottosuolo del Palazzo storico della famiglia Zuppante.

Scrivevamo nel 2012 – cinque anni di mancate visite di migliaia di turisti – che questo rarissimo esempio di archeologia sotterranea, oggetto di controversia giudiziaria tra il privato proprietario ed il comune di Orte, per una questione legata al passaggio ed alla sicurezza dei visitatori, può essere nuovamente recuperato alla frequentazione di turisti e di residenti, tentando con spirito costruttivo di riallacciare un rapporto di collaborazione tra parte pubblica e privata, in nome del superiore interesse alla fruizione di un bene culturale unico nel suo genere, interdetto alle visite solo perch é le parti in conflitto non riescono a pervenire ad un accordo soddisfacente per i loro rispettivi bisogni e legittimi interessi .

L’8 febbraio 2012 avevamo rivolto, da queste pagine web un appello alle Parti in causa, il privato proprietario ed il Comune di Orte, ai loro legali, ai giudici presso i quali la controversia era pendente a tentare – secondo i tempi, le condizioni e le modalità previste dalla legge – una procedura di mediazione per la conciliazione presso l’Organismo di Conciliazione della Camera di Commercio di Viterbo.

Ora comune di Orte, con il sindaco Angelo Giuliani e la proprietà Zuppante sono addivenuti ad una soluzione che permette la riapertura al pubblico del sito archeologico.

Siamo ancora fortemente convinti che la diffusione capillare (a partire dai nostri Istituti scolastici) di una cultura della conciliazione tra i cittadini, le istituzioni e le imprese porterà alla creazione di valide soluzioni negoziali delle controversie per un tessuto economico-sociale troppo spesso orientato ad una sterile conflittualità, contraria ai migliori principi ispiratori del mercato, dei Valori sociali, culturali, di solidarietà umana e, soprattutto, della nostra costituzione economica repubblicana.

Sono certo che l’accordo che recuperi al pubblico un bene archeologico come qualificato attrattore di turisti, verso l’esclusiva suggestione dei sotterranei che fanno dell’ Insula Aurea Rinascimentale, l’Isola d’oro per il colore dorato che il sole al tramonto conferisce alla Rupe ed alle abitazioni, con degli interventi mirati di arredo urbano, più verde e una necessaria riqualificazione delle pavimentazioni uno dei Borghi più affascinanti della Valle e della regione Tiberina.

Il Ninfeo di Orte Sotterranea rappresenta uno straordinario complesso sotterraneo di fattura rinascimentale distribuito su due livelli dove i giochi d’acqua, che emulavano le decorazioni delle necropoli etrusche, erano alimentati dalle diramazioni del cunicolo principale dell’antico acquedotto cittadino.

Dagli anni 2006 2007 era pendente un contenzioso tra il Comune e la proprietà del giardino sovrastante il Ninfeo, punto d’accesso obbligato al sito archeologico. La vicenda giudiziaria che si è conclusa con l’accordo di mediazione, ha visto una sentenza di primo grado decretare la proprietà del Ninfeo al Comune di Orte.

La sentenza era stata stata sospesa dalla Corte d’appello di Roma, che aveva invitato le parti a trovare un accordo, soddisfacente per le parti .

Per completezza di informazione, in un comunicato del Gruppo consiliare di opposizione Anima Orte si leggeva: ”Sulla scorta di questo nell’ultimo consiglio comunale del 21 aprile 2017 con i soli voti della maggioranza, il sindaco Giuliani è stato delegato per parte del Comune a procedere a una negoziazione assistita per la risoluzione della controversia, proponendo una convenzione che di fatto disconosce la sentenza di primo grado, disinteressandosi della proprietà del Ninfeo da parte del Comune e accettando incondizionatamente una convenzione della durata di soli otto anni, che regolamenta l’accesso al Ninfeo come richiesto dal proprietario del giardino: una sola apertura settimanale. Come se non fosse sufficiente, poi, la ristrutturazione dell’accesso al sito sarà eseguito con i soldi della collettività, per un bene che fra otto anni potrebbe diventare esclusivamente privato.”

Pur nella logica delle osservazioni formulate, credo sia stato opportuno e necessario assicurare, al più presto e nel migliore dei modi possibile, la riapertura del sito che è la naturale, raffinata ed esclusiva migliore attrattiva degli itinerari della città sotto la città . Con un’ulteriore trattativa, che ci auguriamo pienamente satisfattiva degli interessi in gioco, le parti avranno potuto modificare e migliorare nel tempo le rispettive obbligazioni, al fine crediamo, di offrire ai visitatori un luogo unico, di insuperata bellezza.

Chi lavora per la fruizione del nostro patrimonio culturale ed artistico non può che avere il massimo sostegno dei cittadini.

(*) mediatore per la Conciliazione presso la Camera di Commercio I.A.A. di Viterbo.

Il Ninfeo di Orte sotterranea, la scheda illustrativa .

Nel corso di lavori di consolidamento della rupe tufacea sulla quale sorge Orte realizzati nel corso del Novecento si è scoperta una fitta rete di cunicoli sotterranei, che attraversa grosso modo tutta la città. Si tratta per lo più di cunicoli scavati nella roccia e quindi a sezione ogivale o a tutto sesto, costituiti da un condotto principale dal quale si diramano molti condotti secondari.

Contestuali a questa rete e raggiungibili per mezzo di essa, sono tre cisterne ipogee, due di forma circolare e una di forma quadrata.

Il sistema, che fa tornare alla memoria la rete idrica dei ‘bottini’ senesi, ha il suo punto più interessante in una via sotterranea che si diparte dalla Fontana Grande e che, percorrendo il fronte meridionale della rupe e scendendo per una scala nascosta dalla vegetazione, conduce a uno splendido Ninfeo rinascimentale.