Manifestazioni podistiche, il bilancio del Comune di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il Comune di Acquapendente presenta ufficialmente il consuntivo 2018 delle manifestazioni podistiche svoltesi sul territorio.

“Con l’ultima tappa del World Francigena Ultramarathon che si terrà il prossimo 9 Dicembre”, sottolinea il Sindaco Dottor Angelo Ghinassi, “finisce un anno di successi che ha visto una crescita importante delle manifestazioni podistiche sul nostro territorio. Alla Ultramarathon del 27 e 28 Ottobre avevano partecipato sui vari tratti un migliaio di partecipanti, ma le condizioni del tempo erano state proibitive, al punto di dover interrompere a Radicofani la maratona, con la promessa però di recuperare. Con la tappa del 9 Dicembre da Radicofani ad Acquapendente questa promessa viene mantenuta dal Nostro Ufficio Sport e Turismo e dai volontari che con passione contribuiscono all’organizzazione. A Sergio Pieri e a tutti gli amici và il ringraziamento dell’Amministrazione per l’impegno profuso. Questi i numeri sulle presenze del 2018 riguardo al trekking, nord walking e camminate: Torre Alfina – Camminata di Pasquetta (200), Acquapendente – Roghete trekking (100), Acquapendente – European Francigena Marathon (2.100), Acquapendente – Camminata del Ciaraso (200), Monte Rufeno – Luna Piena trekking (100), Trevinano – Scarpinata a Monte Rufeno (700), Acquapendente – World Francigena Ulthramathon (1.000), Acquapendente – presenze Pellegrini sulla Via Francigena (15.000). E’ un movimento (mai parola fù più appropriata) in costante crescita, con dimensioni sempre più interessanti anche in termini economici, positive su varie attività e che fa conoscere Acquapendente e la sua importanza sul percorso della Francigena. Indubbiamente è un tema su cui puntare per la politica turistica degli anni a venire, facendo tesoro di un’esperienza forse unica e comunque molto rara sul territorio nazionale. Sono iniziative che con il tempo si consolidano e crescono sulla base di una fidelizzazione dei partecipanti, molti dei quali ritornano. Si stabiliscono così legami di amicizia che vanno oltre le date del singolo evento e questo ha un valore enorme, è una vera e propria risorsa. Poche chiacchiere quindi e molto lavoro. Per non perdere la concretezza che ha caratterizzato chi ci lavora da anni. Facciamo l’ultimo sforzo dell’anno, ricordando che le iscrizioni per la tappa finale della Francigena Ultramarathon del 9 Dicembre da Radicofani ad Acquapendente, sono aperte fino al 27 Novembre. Al momento ci sono circa 300 iscritti e non è male. Ma aspettiamo che il numero ancora salga.