Grande attesa a Perugia per la Finalissima di “Imprò”

NewTuscia – PERUGIA – Chi sarà il vincitore dell’appassionante sfida a colpi di improvvisazione teatrale? Lo scopriremo nella finalissima di venerdì 30 novembre in scena al Teatro di Rebecca a Perugia, ore 21.00.

A Perugia cresce l’attesa per la Finalissima di Imprò, il Campionato di Improvvisazione Teatrale Professionisti che venerdì 30 novembre ospiterà sul palco del Teatro di Rebecca alle ore 21:00 la sfida conclusiva tra le due squadre più votate dal pubblico, per decretare la squadra Campione d’Italia.

Storie improvvisate, senza copioni e senza costumi, e gag irresistibili prendono vita ancora una volta sul palco, con la gara teatrale tra la squadra dei Verdi contro quella dei Blu, le due squadre che si sono qualificate durante questa rassegna di improvvisazione teatrale perugina, organizzata a cura dell’Associazione Voci e Progetti.

A darsi battaglia 8 tra i migliori attori improvvisatori professionisti d’Italia, chiamati a raccolta da tutta Italia per contendersi l’ambito trofeo a suon di fantasia e creatività; a furor di popolo gareggeranno quindi per la squadra dei Blu, due straordinari improvvisatori bolognesi, Fabio Magnani e Luca Gnerucci, l’arte della perugina Cecilia Fioriti e Renato Preziuso, attore e Direttore Artistico dell’Associazione Teatrale Voci e Progetti; per la squadra dei Verdi scendono in campo l’estro del fiorentino Daniele Marcori, la simpatia e il genio dei romani Tiziano Storti e Giorgio Rosa e l’eccezionale improvvisatrice di “casa” Mariadele Attanasio.

Tutto è improvvisato, anche gli interventi musicali che accompagnano l’azione scenica con il musicista Alessandro Cistofori e il dj Matteo Scorteccia pronti ad avvicendarsi tra composizioni estemporanee alla tastiera e una selezione sempre azzeccata di tracce musicali da una fornitissima raccolta virtuale.

Gli onori di casa sono affidati alla simpatia del conduttore Daniele Roma mentre l’arduo compito di vigilare sull’andamento della gara spetterà invece ad Alessandro Ruta nella veste di giudice.

La ricca rassegna si chiuderà il 14 dicembre con un evento speciale dedicato al connubio tra improvvisazione teatrale e Natale. Tutta la rassegna gode del patrocinio del Comune di Perugia . Sarà possibile seguire i prossimi eventi in programma sul sito www.vocieprogetti.it.

INFO UTILI Ingresso intero: € 13,00 – Ingresso ridotto € 10,00 ( ha diritto al biglietto ridotto chi prenota on-line entro le ore 18:00 del giorno dello spettacolo ) – PRENOTAZIONI: www.vocieprogetti.it – +39 347 6518028 – info@vocieprogetti.it

Renato Preziuso – Presidente – Voci e Progetti Perugia