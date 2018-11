Francesco Bigiotti relatore a un convegno Unitus su social media e digital strategy

NewTuscia – VITERBO – Lo sviluppo territoriale nell’era del web. Il sindaco Francesco Bigiotti ha partecipato come relatore a un focus organizzato da Università degli Studi della Tuscia, We Deim ed Elisa Iandiorio su ‘Social Media & Digital Strategy’.

Un approfondimento sui cambiamenti professionali e di mercato determinati dall’era digitale. Bigiotti è stato invitato per un intervento sul modello Civita e sul peso che la comunicazione, in maniera sempre più marcata quella attraverso i social, ha ricoperto e sta giocando nell’attualità.

Tanti gli studenti che hanno affollato l’Aula Magna Deim di via Del Paradiso. “Sicuramente i social ricoprono un ruolo importante per la costruzione e l’affermazione della nostra identità territoriale. In questi anni i flussi turistici di Civita sono cresciuti anche grazie alla diffusione delle foto che i visitatori postano continuamente da Facebook a Instagram sui loro profili. Una diffusione mediatica importante e capillare, impensabile fino a qualche anno fa”. Le parole del primo cittadino Bigiotti.

All’evento hanno partecipato Elisa Iandiorio, con un’introduzione sulle nuove professione digitali e le piccole e medie imprese. Federica Fiorillo (social media manager) ha parlato di social media manager in settori complessi, Rezarta Rakipi (marketing manager montanari group) di “che vuol dire oggi essere il marketing manager di un’azienda B2B”, Vincenza Melita (user experience designer) su “ux designer: che è e di cosa si occupa”, Marco Valente (esperto marketing territoriale) de “la progettazione integrata territoriale per lo sviluppo locale” ed Emanuele Usai (docente Ied) “su le strategie digitali per il marketing turistico”.