Cinema nelle biblioteche dei Cimini: nuovi appuntamenti a Civita Catellana, Ronciglione e Carbognano

NewTuscia -CIVITA CASTELLANA – È stata prolungata l’iniziativa che porta il Cinema d’Autore e Indipendente nei Comuni del SISC – Sistema Integrato dei Servizi Culturali dell’Area Etrusco Cimina

Le nuove ed ultime date per il progetto “Cinema nelle Biblioteche dei Cimini” da segnare sul calendario prevedono:

Giovedì 29 Novembre 2018 alle ore 10:30 con il film “IL SOLE DENTRO” di Paolo Bianchini presso la Biblioteca Comunale nel Comune di Civita Castellana.

Giovedì 29 Novembre 2018 alle ore 18:00 con il film “UN INTELLETTUALE DI BORGATA” di Enzo De Camillis presso la Sala del Collegio nel Comune di Ronciglione.

Venerdì 30 Novembre 2018 alle ore 17:00 con il film “LE PERIFERIE DI ROMA e IL MOVIMENTO DEMOCRATICO” di Enzo De Camillis presso la Sala Santa Maria nel Comune di Carbognano.

“IL SOLE DENTRO” – 1999. Yaguine e Fodé, due adolescenti della Guinea, decidono di scrivere una lettera “Alle loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa” per descrivere la condizione dei bambini nel loro Paese e chiedere aiuto. Vogliono però consegnarla personalmente e, per far ciò, si nascondono nel vano carrello di un aereo che ha Bruxelles come destinazione.

2009. Thabo, ragazzino prelevato dal suo villaggio guineiano come possibile promessa del calcio, viene abbandonato in mezzo a una strada perché ritenuto non sufficientemente dotato. Il compagno di allenamenti Rocco lo rintraccia e inizia con lui un avventuroso viaggio verso N’Dola il luogo in cui Thabo ha la sua famiglia.

“UN INTELLETTUALE DI BORGATA” – Intento di questo documentario è quello di raccontare Pier Paolo Pasolini e la sua onestà intellettuale, attraverso la sua ricerca continua come poeta delle borgate in contrasto con le rigidità del governo di quegli anni, carico di preconcetti sulle “diversità”. Le critiche e le accuse verso un mondo politico ed economico miope, sono rappresentate in contrapposizione con la lungimiranza culturale di espressioni cinematografiche quali “Ragazzi di Vita”, “Petrolio”, “Accattone” e “Mamma Roma”, e nelle sue interviste sul pericoloso potere dei media.

“LE PERIFERIE DI ROMA E IL MOVIMENTO DEMOCRATICO” – Le Periferie di Roma nel 1947, con l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, Roberto Morassut, Marisa Rodano, fondatrice UDI (Unione Donne Italiane) nel 1943, fino agli anni ’60 con sindaci; Argan, Petroselli e Vedere a confronto con l’abbandono delle periferie della politica di oggi. Arricchito con immagini di repertorio dell’Aamod, grazie al presidente Vincenzo Vita.

Il progetto è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, con il Patrocinio della Regione Lazio (Progetto finanziato con L.R. 26/2009 – Avviso pubblico finalizzato allo sviluppo dei Sistemi di Servizi Culturali) e la partecipazione dei Comuni di Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Nepi, Oriolo Romano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello, Vitorchiano, Barbarano Romano, Civita Castellana e del Museo della Ceramica di Viterbo.

L’iniziativa sviluppata dall’Associazione Arca e dalla Kinema Association, coinvolgerà biblioteche e servizi culturali dei sedici comuni. Ha dato la possibilità al pubblico di assistere per la prima volta a 50 proiezioni totalmente gratuite di film indipendenti e d’autore, ed il successo ottenuto, ha dato la possibilità di prolungare l’iniziativa per altre 16 proiezioni.

I film indipendenti scelti con molta cura, daranno la possibilità al pubblico di vedere qualcosa che normalmente non si trova in Tv o nella grande distribuzione.

I film classici, scelti per l’appartenenza ai luoghi, completeranno l’esperienza.