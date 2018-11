Alta cucina e logistica, ultimi posti per i corsi Its

NewTuscia – VITERBO – Percorsi formativi: ancora pochi posti per i corsi di alta formazione dell’ITS Servizi alle Imprese e dell’ITS Agroalimentare di Viterbo, le scuole di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma (Titolo MIUR) che permettono di acquisire una formazione tecnica per entrare subito in contatto con il mondo del lavoro.

Il primo, che si terrà a C aprarola, è finalizzato all’organizzazione e alla promozione dei prodotti e della cucina per ristoranti e aziende.

L’obiettivo è di formare figure tecniche innovative con competenze organizzative, applicate e gestionali di alto livello in grado di operare nelle fasi di selezione, trasformazione e promozione nell’ambito dell’Alta Cucina e dell’Agroalimentare Made in Italy.

L’altro, con sede a Roma, è n nuovo corso di eccellenza per Tecnico Superiore per la sostenibilità dei processi e dei servizi di Logistica 4.0 per le aree metropolitane dei prodotti del Made in Italy (Ecoinfologistica).

Obiettivo è di formare figure tecniche innovative con competenze organizzative e gestionali di alto livello in grado di analizzare e operare nell’ambito della pianificazione dei servizi per la gestione del ciclo di vita del prodotto.

Entrambi i corsi di Specializzazione, alternativi all’Università, hanno durata biennale (1800 ore), e sono caratterizzati da un’impostazione molto più pratica e professionalizzante di quella universitaria: un’ampia parte dell’attività didattica è infatti dedicata a esercitazioni pratiche, project work, sperimentazioni, stage in aziende.

Sono rivolti a chi vuole acquisire una formazione di elevata qualità tecnica e un titolo di studio curriculare. Possono fare domanda di iscrizione i giovani e gli adulti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e coloro che siano in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale e che abbiano frequentato un corso annuale integrativo di istruzione e formazione tecnica superiore.

La partecipazione ai corsi è totalmente gratuita e il titolo rilasciato è il “Diploma di Tecnico Superiore” (V livello del Quadro europeo delle qualifiche), un titolo intermedio tra il Diploma e la Laurea, finalizzato a preparare dei tecnici altamente specializzati che abbiano delle abilità e competenze immediatamente spendibili in azienda.

I corsi inizieranno a dicembre e si terranno rispettivamente a Roma e Caprarola (VT); i posti disponibili per ogni corso sono 30.

Chi fosse interessato può compilare la scheda di iscrizione che trova sui siti dei due ITS agli indirizzi www.itssi.it e www.itsagro.it

Per chi volesse invece avere maggiori informazioni (es. programma, sede, profilo professionale sviluppato), è possibile contattare gli ITS al numero 0761.223574 o agli indirizzi email its.servizialleimprese@gmail.com e its.agro@gmail.com , oppure visionare le schede di dettaglio dei corsi sui siti.