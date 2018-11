Accordo Regione Lazio-Enel X: Parchi regionali sempre più verdi

Firmato protocollo di intesa per la mobilità elettrica nelle aree protette

NewTuscia – ROMA – Sempre più verdi i Parchi regionali del Lazio grazie all’intesa tra Regione ed Enel X, la divisione del Gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali.

L’Assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati, e il Responsabile di Enel X, Francesco Venturini, hanno siglato oggi il Protocollo di Intesa per la mobilità elettrica nelle aree protette regionali per un turismo ecosostenibile e per la realizzazione di una rete di ricarica.

L’intesa rientra nel Piano per l’infrastrutturazione del territorio nazionale, che Enel X ha presentato nel 2018, con circa 14.000 punti di ricarica installati entro il 2020 e circa 28.000 entro il 2022.

Per il Lazio, il Protocollo prevede l’installazione di 2.400 punti di ricarica entro il 2022 ed è articolato in tre filoni:

– l’infrastrutturazione dei Capoluoghi di Provincia per ridurre l’inquinamento legato ai fenomeni di pendolarismo da e verso le città principali;

– la valorizzazione delle Aree Protette della Regione Lazio al fine di creare percorsi turistici eco-sostenibili che interessano le riserve naturali, i laghi e il litorale laziale anche mediante l’infrastrutturazione in aree di particolare interesse naturale e paesaggistico;

– la valorizzazione dei Comuni dell’Associazione Paesi Bandiera Arancione al fine di preservare il patrimonio storico e culturale dei borghi laziali.

“L’obiettivo dell’intesa siglata con Enel – dichiara l’Assessore regionale Enrica Onorati – è di contribuire al miglioramento della qualità dell’aria in aree di particolare interesse naturale e paesaggistico, promuovendo due comportamenti virtuosi: l’uso di combustibili non inquinanti e la fruizione di luoghi bellissimi ma posti al di fuori dei classici circuiti turistici. L’idea portante dell’accordo è quella di far sì che le colonnine di ricarica per veicoli elettrici funzionino anche da attrattori turistici: infatti, il tempo occorrente per la ricarica, può essere utilizzato per fare escursioni, godere dell’ambiente naturale e visitare il patrimonio presente nei parchi”.

“Siamo molto soddisfatti dell’intesa raggiunta perché con le nostre infrastrutture di ricarica contribuiamo a rendere ancora più ecosostenibili zone del Lazio di particolare pregio paesaggistico e naturalistico. La mobilità elettrica si dimostra vincente non soltanto nell’ambito dei grandi centri urbani, ma con questo accordo diventa un importante strumento a disposizione di coloro che utilizzano l’auto elettrica anche nel tempo libero”, afferma Francesco Venturini, Responsabile di Enel X.

Con il protocollo, che ha validità 10 anni ed è a costo zero per l’amministrazione, la Regione Lazio si impegna a coinvolgere e sensibilizzare gli Enti di gestione delle aree naturali protette e i Comuni interessati affinché partecipino al Progetto e collaborino al meglio con Enel per la sua riuscita, fornendo supporto tecnico e organizzativo per l’individuazione delle aree idonee all’installazione delle infrastrutture di ricarica a uso pubblico, a promuovere la stipula di accordi con gli Enti interessati.

Enel X

Regione Lazio