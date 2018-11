Richiesta revoca integrazione ordine del giorno del Consiglio Comunale

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. I sottoscritti Consiglieri Comunali di opposizione Carlo Angeletti (Movimento Nazionale per la Sovranità) , Maurizio Selli (Movimento Cinque Stelle) , in seguito alle istanze trasmesse dall’Amministrazione Comunale, mediante le quali si intenderebbe integrare l’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale del 27/11/2018, fanno presente che in tal caso, tale aspetto, non ci sembra che sia contemplato, nel vigente Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

Infatti non ci sembra che il Punto integrato nell’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale da parte dell’Amministrazione pro tempore, riguardante il Servizio di Igiene Urbana SATE Spa , Determinazioni, che rientri nei casi di urgenza sanciti all’articolo 50 del vigente succitato Regolamento Comunale, dato che il contratto con la società affidataria della raccolta dei rifiuti solidi urbani risulta essere scaduto dal 2016.

Inoltre intendiamo anche far presente, che per i punti iscritti nell’ODG e che non sono contemplati nei casi urgenti come in questo caso, gli atti relativi da discutere nella apposita Commissione Consigliare dovrebbero di norma, essere messi a disposizione dei membri della Commissione almeno 48 ore prima della riunione, come sancito dall’articolo 19 comma 10 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale .

Per le motivazioni sopra espresse, vi invitiamo a revocare l’integrazione all’ODG del prossimo Consiglio Comunale e al contempo riconvocare il Consiglio e l’apposita Commissione Ambiente nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e Regolamenti Comunali, in modo da non essere penalizzati nella nostra funzione di controllo in qualità di Consiglieri Comunali di minoranza .

Si Significa che tale richiesta è funzionale allo svolgimento dei nostri compiti istituzionali ed alla partecipazione, nell’esercizio della nostra carica, alla vita politico-amministrativa del Comune di Civita Castellana, al fine di controllare la legittimità e le scelte effettuate dall’attuale amministrazione pro-tempore .

Tale istanza è stata inviata al Presidente del Consiglio Comunale di Civita Castellana Alessio Alessandrini , al Segretario Generale Dott.ssa Maria Fanelli Fratini e per conoscenza al Prefetto di Viterbo .

I Consiglieri Comunali

Carlo Angeletti

Maurizio Selli