Maialata dal 29 novembre al 2 dicembre 2018 a Grotte Santo Stefano

NewTuscia – GROTTE SANTO STEFANO – Appuntamento con la XII edizione della Maialata, dal 29 novembre al 2 dicembre 2018 da l’Agriturismo Il Casaletto – Grotte Santo Stefano (VT).

Festa del maiale, del vino e dell’olio nuovo.

Marco Ceccobelli ci si alzava alle 4 quel giorno per accendere il grande focolare che sarebbe servito a far bollire l’acqua per “pelare” il maiale ma anche a scaldarci dal freddo invernale che fungeva da frigorifero a quei tempi. Avrò avuto 6 anni, ci allontanavamo al momento cruento della mattanza poi con fratello e cugini tutti intorno ai grandi che appiccavano, tagliavano, spezzavano e preparavano si le provviste, ma anche le primizie per il pranzo di quel giorno… Il vino e l’olio nuovo erano già in tavola come stasera… evocazioni di profumi e sapori che riaffiorano. Radici!!

Menu:

Antipasti:

Fagioli con le cotiche e con la striscia, bruschette con l’olio nuovo, la coppa, la trippa, orecchie e zampetti lessati e conditi con olio aglio prezzemolo e peperoncino

Primo piatto:

Fettuccine stese a mano con le spuntature

Secondo piatto:

Fegatelli con l’alloro, le salsicce appena insaccate, la padellaccia e la pancetta

Dolce:

Ciambelline al vino

Olio Coop. Colli Etruschi Blera (VT)

Vino Trappolini Castiglione in Teverina (VT)

Programma:

Giovedì 29 novembre CENA Speciale Serata: “Il Maiale sulla pizza, alla birra l’occhio strizza” con Birrificio Free Lions

Venerdì 30 novembre CENA Guaglione Quinet (Il Tromba e i cantautori)

Sabato 1 dicembre CENA Richy The Leggend

Domenica 2 dicembre PRANZO Il Grande Mago Rendetti

Domenica 2 dicembre CENA Speciale Serata: “Le Radici della Terra” a cura de Il Sentiero degli Orti

Costi:

30,00 a persona. Posti limitati.

