NewTuscia – PONTE DE CETTI – Scomparso cane in zona Ponte De Cetti. E’ un cane molto buono ma ha paura delle persone e non tende ad avvicinarsi volontariamente. Ha iniziato la cura per la demodicosi (rogna).

E’ fondamentale ritrovarlo per permettergli di tornare a casa e proseguire le cure mediche.

Chiunque lo vedesse è gentilmente pregato di mettersi in contatto con la Sig.ra Melinelli 339 539 9203