Dalla Regione 9mila euro per il Festival di Vulci

NewTuscia – VULCI – L’amministrazione comunale di Montalto di Castro ha ottenuto dalla Regione Lazio un contributo di 9mila euro per progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo. L’obiettivo del bando è quello di offrire opportunità di svago, favorendo la crescita culturale delle comunità locali e il benessere diffuso, producendo inoltre nuove opportunità occupazionali e stimolando creatività e innovazione.

Il finanziamento ottenuto dal Comune riguarda l’organizzazione del Festival di Vulci, che nell’edizione della scorsa estate sul grande palco dell’antica città etrusco-romana ha visto salire illustri artisti nazionali e internazionali. «Il festival di Vulci è uno degli eventi più importanti organizzati nel nostro comune – dice l’assessore alla cultura e al turismo Silvia Nardi –, che porta una grande rilevanza mediatica e un’attrattività in termini di presenze. Per questo ringrazio la Regione Lazio per il contributo stanziato, l’Atcl con la quale ogni anno collaboriamo per l’organizzazione della rassegna musicale».