Casting Moda il 28 Novembre

NewTuscia – RIETI – Si comunica che il mercoledì 28 novembre si terranno i primi casting convocati dalla B.Brooke Fashion Agency, dalle 15:00 e presso la sede in via dei Crispolti 7 a Rieti.

La B.Brooke Fashion Agency è la prima ed unica agenzia di modelle/i a Rieti e offre ai propri modelli la possibilità di entrare nel mondo della moda e di crescere come professionisti del settore.

Il casting è rivolto ad ambosessi dai 14 ai 29 anni, con o senza esperienza.

Le categorie accettate e i requisiti sono:

Indossatori/modelli da passerella

Donne:

altezza minima 170 cm

taglia 38-42

Uomini:

altezza minima 180 cm

taglia 46-50

Fotomodelli

Donne :

altezza minima 160 cm

taglia 36-44

Uomini:

altezza minima 175 cm

taglia 44-

Curvy

Donne:

altezza minima 170 cm

taglia 44 –

Alternative

Look non convenzionale

Per partecipare ai casting basta inviare una mail all’indirizzo bbrookeagency@gmail.com (con due B!) allegando curriculum vitae e composit.

Cos’è il composit?

Il composit è il biglietto da visita per i modelli e i fotomodelli, precisamente un cartoncino in formato A5 fronte/retro con nome, cognome, data di nascita, misure e da 1 a 5 foto.

Per chi non avesse il composit, potrà effettuarlo facoltativamente in agenzia il giorno stesso dei casting con il fotografo e la make up artist dell’agenzia.

Inoltre, bisogna presentarsi ai casting, per chi li avesse, con book fotografico e composit.

L’iscrizione all’Agenzia è gratuita.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dell’Agenzia www.bbrookemodelagency.com o contattare il numero +39 3332451763, anche via WhatsApp.