Cagnolina Lilla cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Converrete con me che questa cosa ha dell’incredibile…. Una pulce, dolce e affettuosa, sana, vaccinata sterilizzata. Non ha neanche un anno, pesa circa 6 kg soltanto.

Abituata a sporcare fuori, a stare con altri animali, buona con tutte le persone.

E quindi? Non vi sareste aspettati la fila di richieste, telefonate e messaggi per adottarla?

Invece no.

E’ pur vero che il telefono ormai tace per tutti quelli che non siano di razza, ma non vi sembra un po’ esagerato?

Comunque, questo è. Lilla è ancora in stallo e sta ancora aspettando una vera famiglia. C’è nessuno per lei?

Si trova in provincia di Roma ma per ottime adozioni possiamo portarla anche in altre città del centro nord.

Per informazioni e adozione logos_associazione@gmail.com tel 3391400995 o cuoredicane@gmail.com tel 3936095360

Grazie a tutti quelli che vorranno dare una mano a cercarle una casa

Loredana