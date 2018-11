Battistoni (FI): Il 1° Dicembre Forza Italia sarà in tutte le piazze per dire no a questa Manovra

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Oggi, insieme al Sindaco Giovanni Arena, al Capogruppo di Forza Italia Giulio Marini e al coordinatore Dario Bacocco, abbiamo indetto una conferenza stampa per annunciare che il 1 Dicembre Forza Italia sarà in tutte le piazze di Italia per dire no a questa manovra, che non solo non ci piace ma è inutile e dannosa.

Le nostre priorità sono il lavoro e la sicurezza e siamo contro questa politica assistenzialista che mette a rischio i risparmi degli italiani e farà aumentare il debito per noi e le generazioni future. Sono tanti i pericoli a cui stanno esponendo il nostro Paese ed avremo modo di parlarne con la cittadinanza il prossimo sabato a Piazza del Teatro”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni