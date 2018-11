XVII Convention Special Olympics Italia – Team Lazio

NewTuscia – ROMA – La rivoluzione dell’inclusione è già iniziata e passa attraverso l’entusiasmo dei nostri Atleti, che nella prestigiosa sede del palazzo dei Congressi dell’Eur, domani a partire dalle 10, racconteranno come lo sport abbia cambiato in meglio la qualità della loro vita. Nei primi 50 anni Special Olympics ha lavorato per affermare il diritto delle persone con disabilità a praticare gioco e sport, e ad essere integrate nella società. Ora è arrivato il momento della piena inclusione, quello in cui tutti possono essere ispiratori di valori quali lealtà, amicizia, solidarietà, amore ed esempio per l’intera umanità. La Convention è un evento fondamentale per la diffusione del messaggio e dei valori di Special Olympics, a cui parteciperanno centinaia di Atleti in rappresentanza delle società sportive affiliate nelle cinque provincie.

“Questo evento arriva in un momento importante per il nostro movimento – spiega la direttrice regionale del Team Lazio, Stefania Cardenia – perché ci troviamo in una fase di verifica. Se ci voltiamo in dietro, la strada indicata dalla nostra fondatrice Eunice Kennedy Shriver è stata percorsa. Ora dobbiamo impegnarci a difendere tutti i risultati ottenuti, verso i nuovi obiettivi, che sono quelli di andare anche oltre l’inclusione, portando i nostri Atleti a diventare esempio virtuoso di determinazione e possibilità”.

L’incontro, pieno di testimonianze e storie di successo, metterà infatti sotto i riflettori un progetto (La rivoluzione dell’inclusione) che vede Special Olympics partner della Regione Lazio per puntare a un concetto di inclusione 2.0 basata su varie sperimentazioni e nuove tecniche di coinvolgimento degli Atleti. Le buone pratiche sperimentate avranno una ricaduta positiva su altre regioni e ogni risultato sarà condiviso a livello nazionale.

“Stavolta più che mai saranno gli Atleti i veri protagonisti – aggiunge Stefania Cardenia – entrando a pieno titolo nell’ambito di tutte le aree di gestione del movimento. Lo stanno facendo in autonomia, e ce ne accorgeremo proprio da come è impostata la convention. Ci sarà tanto di loro, ed è verso questo trasferimento delle competenze che vorremmo indirizzare il timone di Special Olympics per i traguardi dei prossimi 50 anni. Traguardi che forse ora appaiono inconcepibili, ma che stanno lasciando intravedere quante abilità utili e produttive per la società possano sbocciare in ogni persona”.

Special Olympics Team Lazio