“Voci di uomini che hanno ucciso le donne” Domenica al cenacolo San Marco incontro con Vanna Ugolini

NewTuscia – TERNI – In Italia ogni due giorni viene uccisa una donna: è quanto emerge dall’analisi statistica del Ministero della Giustizia, che reca cifre impressionanti: 150 casi di femminicidio all’anno in Italia per un totale di circa 600 omicidi negli ultimi quattro anni.

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Istess in collaborazione con l’Accademia Rousseau, apre un dibattito sul dramma dei femminicidi a partire dal libro, scritto dalla giornalista Vanna Ugolini e dalla psicologa Lucia Magionami: Non è colpa mia. Voci di uomini che hanno ucciso le donne, edito da Morlacchi.

Il libro raccoglie le interviste a tre assassini che stanno scontando la loro pena in carcere.

Ne parleranno con la giornalista Vanna Ugolini, domenica 25 novembre alle ore 17 al Cenacolo San Marco Antonio Fresa, docente di filosofia, Monica Federico, psicologa, Stefania Parisi, direttrice dell’Istess e Maria Luisa Astorri, presidente dell’Accademia Rousseau, nel corso di un incontro coordinato da Arnaldo Casali.

La distribuzione territoriale delle donne uccise (in rapporto alla popolazione femminile residente) negli anni 2012-2016 vede l’Umbria al primo posto con il 7,8%, segue la Calabria con il 6,8 e la Campania con il 6,5%.

“Occorre assolutamente intensificare ogni attività, culturale in primis e poi anche politica e sociale – commenta Stefania Parisi – per contrastare più efficacemente il perpetuarsi di questa drammatica situazione”.