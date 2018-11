Santa Severa: “Al castello con i tuoi”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Secondo i nuovi orientamenti europei, musei e aree archeologiche sempre più diventano luogo di incontro e appuntamento per le famiglie, c’è spazio per tutti e il patrimonio culturale diventa patrimonio di tutti da vivere quotidianamente e fonte di arricchimento.

Gli eventi organizzati da Coopculture per il Comune di Santa Marinella, in collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea e Mibac propongono al pubblico una serie di attività gratuite per famiglie atte a far conoscere e vivere l’atmosfera magica del Castello di Santa Severa che in tutte le stagioni riesce ad accogliere con proposte sempre nuove, innovative ed in linea con i musei e i centri culturali d’Europa.

Si inizia SABATO 24 NOVEMBRE alle ore 16 con il Percorso tematico “Navigazione e stelle nel mondo antico” presso il Museo Civico del mare e della Navigazione Antica per proseguire DOMENICA 25 NOVEMBRE con Storie dalla terra un laboratorio didattico gratuito per i più piccoli che prevede una breve visita al Museo della Rocca e a seguire la simulazione di uno scavo archeologico che, dopo un’introduzione sulla storia e le tecniche dello scavo stratigrafico, coinvolge i partecipanti nel recupero e nell’analisi dei reperti con la possibilità di ricostruirne il contesto storico d’insieme. Al termine dell’attività l’operatore didattico, insieme ai partecipanti, tirerà le conclusioni sulle caratteristiche del contesto indagato.

Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.castellodisantasevera.it

Modalità di partecipazione

Attività didattica, incontri e visite gratuite, per accedere è necessario acquistare il biglietto di ingresso al Castello intero € 8 | ridotto € 6

Biglietto gratuito per i residenti del Comune di Santa Marinella

partecipazione fino ad esaurimento posti disponibili

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0639967999 (dal lunedì alla domenica ore 09.00 – 19.00)