Poste Italiane: Lavori nell’ufficio postale di Capena

NewTuscia – CAPENA – Riceviamo e pubblichiamo. Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Capena è interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza degli ambienti per clienti e personale.

Durante il periodo dei lavori, circa quaranta giorni, nell’ufficio postale di Ponte Storto in via Guglielmo Girardi sarà riservato ai clienti di Capena uno sportello per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio, ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35).

I cittadini di Capena possono inoltre rivolgersi alle vicine sedi di Morlupo (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35) e di Fiano Romano (dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35).

