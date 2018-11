Parata Clown di corsia nel centro storico, attenzione ai divieti 

NewTuscia – VITERBO – Per consentire lo svolgimento della parata dei clown di corsia, organizzata per celebrare i dieci anni di attività del gruppo VIP Viterbo, sono stati predisposti per domani 24 novembre alcuni provvedimenti riguardanti il traffico veicolare nel centro storico cittadino. Pertanto, dalle 15,30 alle 18, qualora si rendesse necessario, sarà interrotto il traffico lungo il percorso interessato dalla manifestazione, ovvero: piazza della Repubblica, via della Sapienza, piazza delle Erbe, via Roma, p iazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza della Morte, piazza San Lorenzo. Ritorno: via San Lorenzo (ponte), piazza della Morte, via San Lorenzo, piazza del Plebiscito e via Cavour, ingresso teatro Caffeina.