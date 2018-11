Nuova apertura Conad a Orte

Kateryna Palazzetti

NewTuscia – ORTE – Un mese importante quello di Novembre per Orte che ha visto l’amministrazione comunale lottare per la fermata dell’alta velocità nel comune con il consiglio straordinario aperto e poi essere scelto per l’apertura di due nuove realtà commerciali: il Supermercato Conad e il fast food americano McDonald’s

Il supermercato, situato lungo la Via Amerina, in località Petignano, ha aperto le porte giovedì 22 Novembre registrando un notevole afflusso di clienti. È il sesto che ha scelto di investire in questo comune abitato da poco meno di 10 mila residenti.

Il nuovo punto vendita si estende su una superficie di 1150 metri quadrati con un ampio assortimento per la spesa di ogni giorno. Sono presenti i tradizionali banchi freschi serviti come la macelleria, gastronomia e la pescheria che garantisce agli acquirenti il pesce fresco ogni giorno: questo servizio mancava nelle catene di supermercati presenti ad Orte.

Attualmente sono impiegate 32 persone, la maggior parte delle quali residenti sul territorio interessato.